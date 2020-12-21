確診大廈｜住址總覽　牛池灣村富池徑1號至少7患者居住或曾到訪

新冠肺第四波疫情繼續殺入多個屋苑，衞生署衞生防護中心夜晚更新確診者住宅大廈名單，發現銅鑼灣大坑龍華花園2座再多三名居民確診，其中涉及兩名男童，均被列入Glow Salon and Spa群組，該群組單日新增四宗確診個案，累計個案增至16宗。 此外，多個大廈出現三宗或以上個案，當中牛池灣村富池徑1號14日內有4名居民確診，另有三名確診患者報稱潛伏期曾到訪該處。天水圍俊宏軒2座及粉嶺東閣圍，單日錄得4宗。

富池徑1號（中）在牛池灣村入口，有四名居民確診，另有三名患者曾到上址。（資料圖片／蔡正邦攝）

大坑龍華花園2座一大兩小男居民確診

本港今日新增85宗確診個案，染疫居民遍佈港九新界，部分大廈一日出現多宗確診個案。在銅鑼灣大坑龍華花園2座，新增3名居民確診，被列入Glow Salon and Spa群組，當中兩人是男童，分別只有5歲及8歲，另一人為37歲男子。較早前另有一宗與該群組有關、同樣住該大廈的37歲女子（第8143宗）確診。此外，Glow Salon and Spa群組今日另有一宗確診個案涉及一名34歲女子（第8206宗），她居於南丫島大灣新村。

龍華花園2座新增3名確診居民被列入Glow Salon and Spa群組。（資料圖片 / 余俊亮攝）

天水圍俊宏軒2座一日4宗

天水圍俊宏軒2座有4名居民確診，年齡介乎21至45歲，全屬與本地個案有流行病學關連，其中一人沒有出現病徵。該大廈早前另有一宗確診個案，是第8136宗的46歲男子，他被列為本地個案，估計這5人為家庭群組。

天水圍俊宏軒2座單日有4名居民確診，年齡介乎21至45歲。（GOOGLE MAP街景圖）

而粉嶺東閣圍亦有4名居民確診，當中兩人無出現病徵，過去14日同一大廈另有兩宗確診個案（第8093及8111宗），但所有人均被列為與本地個案有流行病學關連。

牛池灣村富池徑1號至少7確診者居住或曾到訪

此外，牛池灣村富池徑1號新增兩宗確診個案，分別是14歲女（第8182宗）及11歲男（第8183宗），兩人沒有出現病徵，較早前另有兩宗確診個案（第8128宗的48歲男及第8129宗的40歲女）。值得留意是，該大廈早前有三名確診者曾到訪，第7569宗個案的83歲女子曾於12月11日到訪，而第7599宗個案的20歲男子及第7962宗的54歲女子報稱曾到過富池徑1號地下。

▼確診者行蹤及到訪場所▼

+ 53 + 53 + 53

樹仁宿生確診 14/12已發病

樹仁大學一名文康大樓22歲宿生確診（第8164宗），他早在12月14日發病。校方昨表示，知悉事件後已立刻啟動特設的應變小組，作即時跟進，大學正在追查確診學生過去14天行蹤，並嘗試陸續聯絡所有接觸者，呼籲所有曾與該學生接觸的同學和教職員，盡快聯絡校方，並安排隔離和進行測試。