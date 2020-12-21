新冠肺炎｜逸麗樓強制檢測居民聞訊取樽 　區議員：部分人感混淆

第四波疫情持續，油麗邨逸麗樓今日（21日）再增1宗確診個案，累計8宗個案，涉4單位，其中兩個單位屬相同室號，衞生防護中心今日發出強制檢測令。 記者現場所見，樓下設深喉唾液樣本樽索取處，不少居民前來查詢。有居民表示，收到朋友訊息通知，即到樓下取樽，「本身以為唔使強制，仲諗住慢慢落嚟搞都唔遲」。 該區區議員王偉麟指，區內居民十分擔心，「（查詢）電話由噚日開始無停過，大家都唔知狀況係點，一時又話建議，依家又話強制」，期望政府發放疫情消息時更快，相關部門加強協調。

油麗邨逸麗樓樓下設領取深喉唾液樣本處。（黃詠榆攝）

衞生防護中心今日於記者會公布，要求3棟大廈包捨石籬(二)邨石榮樓、油麗邨逸麗樓，及港島東明華大廈A座居民，於上月25日至12月21日在以上大廈，逗留逾2小時的人士，都需要接受強制檢測。

記者傍晚到油麗邨逸麗樓視察，樓下設領取深喉唾液樣本處，有兩名職員在場，未見現排隊人龍。不過，不時有居民聞訊到樓下領樽、查詢檢測方法，亦有人追問強制檢測對象為何。

居民：惟有見步行步 減少外出

居民王女士稱，收到朋友短訊，得知再增確診個案，逸麗樓被列強制檢測，即到樓下取樽，「本身以為唔使強制，仲諗住慢慢落嚟搞都唔遲。」王認為，安排方便，到樓下便可交回樣本瓶。她指難評論衛生署的反應快與否，「好難講，根本難控制，你之前控制唔到，依家惟有見步行步」，她會做好防疫措施，每次外出便買幾日餸，減少外出。

區議員批政府發放消息慢

居民葉先生則擔心有傳播風險，認為衞生署反應太慢，昨日起樓下才有攤位派樽，一家已取樽做檢測。葉認為，區內衛生不算太好，有時會見到老鼠經過，強調自己會做好防疫措施，包括戴好口罩。

該區區議員王偉麟指，管理公司清洗了確診單位層數及上下兩層，昨日巡樓時，發覺公眾地方有做好清潔。王指，昨日己通知居民有7宗確診，及衞生署建議居民做檢測，「拎樽反應唔算太大」。

王坦言，區內居民十分擔心，「（查詢）電話由噚日開始無停過，大家都唔知狀況係點，一時又話建議，依家又話強制」，對兩者感到混淆，認為政府在發放疫情消息較慢，期望相關部門可以加強協調。

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