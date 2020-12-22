法國頭號通緝犯疑匿藏香港多年　保安局︰已擱置港法移交逃犯協定

英國傳媒引述法國警方指，44歲頭號通緝犯瓦利（Karim Ouali）目前正匿藏香港，且「99%肯定」他會犯下其他嚴重罪行。 就港府是否曾接通報，及能否確認上述通緝犯曾到港，或現仍身處本港等，港府未有正面回應查詢。 保安局僅指與法國簽訂的移交逃犯協定尚未生效，目前因法國以港版國安法實施為由，單方面暫停確認，港府已按中央指示擱置該協定。入境處表示不評論個別個案。暫未獲警務處回覆。

英國天空電視引述法國警方說，法國頭號通緝犯瓦利（Karim Ouali），涉嫌於2011年在法國東部一處機場控制搭，用斧頭殺死一名同事，事後逃往瑞士，把護照上的姓氏由「O」改成「Q」，再經澳門潛逃入香港。



報道指，他於2014年因偽造護照和非法入境被捕，曾一度監禁，2016年失去蹤影，法國警方2018年接獲線報指他仍然在香港，之後無證據顯示他已離境。報道指，瓦利患有抑鬱、偏執和精神分裂，任何遇到他的人都有危險，希望公眾充分意識這一點。

《香港01》向保安局、警務處及入境處查詢，包括就報道所指的通緝犯，有否任何拘捕或犯罪紀錄；當局有否接獲過法國有關部門就上述人士的司法求助；當局是否掌握上述人士曾否逗留本港；及法國早前與香港終止引渡協議，若證實相關罪犯確實仍在港，港府會如何處理。

保安局回覆查詢指，與法國簽訂的移交逃犯協定尚未生效，法國早前以港版國安法為由單方面暫停確認有關協定，港方已按中央指示擱置該協定。 保安局指，所有移交逃犯請求特區政府會依法適當處理。