法國殺人頭號通緝犯被指匿藏香港　法率先停港引渡協議料成難題

英國傳媒引述法國警方指，44歲頭號通緝犯瓦利（Karim Ouali）目前正匿藏於香港，且「99%肯定」他會犯下其他嚴重罪行，提醒港人小心留意。法國警方指，瓦利用斧頭殺死同事後潛逃入港，曾涉偽造護照及非法入境拘捕及監禁，又稱瓦利患有抑鬱症，偏執及精神分裂，相當危險。 法國與香港特區原於2017年5月4日簽署了引渡協議，但法國外交部今年8月初因應《港區國安法》實施，宣布法國不會批准執行與香港簽署的引渡協議。港府其後也表明暫停與法國的引渡協議，抨擊法國將司法互助「政治化」。因此若瓦利被緝獲，能否移交成疑。

英國傳媒報道，一名44歲法國頭號通緝犯瓦利（Karim Ouali）匿藏香港。（互聯網）

瓦利斧殺同事 改名經澳門入境香港

據歐洲刑警組織網頁顯示，瓦利身高1.7米，啡色瞳孔，胸部紋身，右臉頰上標記。《香港01》正向保安局及警方查詢。

英國天空新聞台日前報道指，瓦利涉嫌於2011年在法國巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場的控制塔上，用斧頭殺死同事邁耶（Jean Meyer）後潛逃至瑞士，他其後把護照上的姓氏由「O」改成「Q」，再經澳門潛逃入香港。報道指，香港當局於2014年發現他偽造護照及非法入境後，曾將其拘捕及監禁一段時間。

歐洲刑警組織網頁顥示一名Karim Ouali正被通緝。（歐洲刑警組織網頁截圖）

瓦利偏執及精神分裂 法警：任何遇到他的人都有危險

報道引述法國逃犯逮捕和搜查隊負責人克羅利（Jacques Croly）指出，瓦利從2016年起下落不明，當局曾於2018年接報指他仍身處香港，由於他已向港方交出護照，故現時沒有旅遊證件，至今未有證據顯示他已離開香港。克羅利又指出，瓦利不屬於任何一個犯罪組織或有組織集團，沒有匿藏金錢、現金，所以他必須在香港展開新生活，估計他有新的妻子、一名兒子，可能還有新朋友。

克羅利續指，法國方面已與港方緊密合作，但瓦利仍逍遙法外，故決定公開呼籲。克羅利指瓦利患有抑鬱症，偏執及精神分裂，形容「任何遇到他的人都有危險」，有必要讓香港市民都充分意識到瓦利的危險性，如果某天聽到他捲入另一宗罪行，「我們會感到震驚，無法原諒自己」。