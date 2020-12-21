法國頭號通緝犯正藏身香港　法警方：99%確信將再犯嚴重罪行

英媒12月20日報道，法國警方相信，該國頭號通緝犯瓦利（Karim Ouali）正身處香港，且九成九確認瓦利將再犯恐怖的（gruesome）刑事罪行。

英國媒體天空新聞台（Sky News）20日引述法國逃犯逮捕與搜尋團隊負責人克羅利（Jacques Croly）稱，瓦利患有抑鬱症、偏執和精神分裂，與其碰面的人應要充分意識到，任何遇到他的人都有危險。

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克羅利表示，法國警方和港府已展開廣泛合作，但瓦利仍逍遙法外，他們嘗試謹慎處理此案後，現在公開呼籲民眾關注此事，有任何消息馬上報警或到歐盟網站提供相關資訊。

瓦利2011年在米盧斯（Mulhouse）機場的控制塔用斧頭襲擊同事邁耶（Jean Meyer），其後涉嫌謀殺被通緝。瓦利事後逃往瑞士，通過把護照上的姓氏由「O」更改為「Q」，再逃往澳門和香港。他2014年因偽造護照與非法入境而在港被捕並短暫入獄，其護照目前在港府手上也。瓦利從2016年起下落不明，惟當局2018年曾經接報指他仍身處香港，目前無進一步證據顯示他已離港。

克羅利認為：「他不屬任何犯罪組織或有組織集團，無在某處匿藏金錢和現金，所以他必須在香港展開新生活，他有新的妻子、一名兒子，大概還有新朋友」。