英國病毒變種｜英國返港者須做第3次檢測　僅准坐的士到檢測中心

新冠肺炎肆虐，政府昨天（21日）公布，因應英國出現病毒變種，將要求由12月2日起從英國來港的人，在酒店完成14天檢疫後，需再留酒店或回家禁足7天。 不過，政府晚上補充說明，指這些人在抵港的第19或20天需要到社區檢測中心接受檢測，而前往檢測中心時，只可乘搭的士及中途不能下車。其餘時間就必須留在報稱的居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點，直到有檢測結果為止。

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食物及衞生局昨晚發稿指，由今天（22日）凌晨零時起，收緊第599H章下的規定，所有於過去14天曾逗留英國超過兩小時的人士（包括香港居民），將不會獲准登機前來香港。

政府亦作出第599J章下最新強制檢測公告，規定在今年12月2日或之後到達香港的受檢人士，如曾在英國停留並須在港接受強制檢疫（包括根據第599E章或第599C章發出的檢疫令），除了須在到港後第19天或第20天到社區檢測中心接受檢測外，亦須在確定檢測結果前留在該人的居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。如從英國抵港受檢人士因前往檢測或返回逗留地點而須乘搭公共交通工具，只可乘搭的士，而且中途不能下車。

值得注意的是，社區檢測中心向來大排長龍，有人擔心會有傳播風險，但政府在上周已公布，從中國以外地區抵港並已完成14天檢疫的人士，在抵港後第19或20天須再次接受檢測，而有關檢測必須是在社區檢測中心完成。

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政府在上周已公布，從中國以外地區抵港並已完成14天檢疫的人士，在抵港後第19或20天須再次接受檢測，而有關檢測必須是在社區檢測中心完成。 (資料圖片／鄭子峰攝)

任何相關人士如未有遵從上述規定，即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

政府同時亦正著手修改法例，容許在有需要時把強制檢疫期訂為多於14天，包括將從英國來港人士的強制檢疫期延長至21天，有關詳情會待行政會議通過後再作公布。