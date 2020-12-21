【新冠肺炎】聯合國兒童基金會首次援助英國飢餓兒童　工黨斥恥辱

英國媒體12月16日報道，聯合國兒童基金會（UNICEF）在英國啟動國內應急響應機制，援助受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）危機影響的兒童。這是UNICEF逾70年歷史以來首次幫助養活英國兒童。

《衛報》16日報道，UNICEF已承諾向社區項目「學校食物事宜」（School Food Matters，暫譯）捐款25,000英鎊，這將用於在聖誕節2周假期和2月期中假提供18,000份營養早餐給25間學校，以及提供食物給倫敦南部薩瑟克區（Southwark）一直受到疫情嚴重影響的弱勢兒童和家庭。

▼想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

英國在野黨工黨副黨魁雷納（Angela Rayner）說，UNICEF正不得不介入去養活英國的飢餓兒童，這個事實是恥辱，「約翰遜（Boris Johnson）和辛偉誠（Rishi Sunak）應該感到羞恥。」約翰遜是英國首相，辛偉誠是英國財政大臣。

英國有240萬兒童於4月時已處於不確定能否獲得充足食物的情況。報道提到，市場調查公司YouGov接受慈善機構「食物基金會」（Food Foundation，暫譯）委託，在4月24日至29日透過網上問卷形式訪問2,284位英國家長，發現有17%兒童居住在糧食不安全的家庭中，即他們有限度或不確定獲得充足的食物。「食物基金會」用年中人口估算，這樣的兒童在英國有240萬。