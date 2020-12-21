英國變種病毒｜英航登機櫃位現尾班機乘客　家長疫下趕往探女兒

食衞局局長陳肇始今日（21日）宣布，由於英國變種病毒傳播力高，政府將由午夜起禁止所有由英國飛往香港的載客航班抵港。已由英國抵港人士在完成14天強制檢疫後，亦須在家隔離多7天。 不少航空公司陸續宣布取消往返英國航班，今日晚上有市民趕搭往英國的直航航班，英國航空登機櫃位亦出現人龍。有前往英國探親的市民指原來只打算逗留兩星期，惟因無法返港料要延長至兩至三個月。 然而不少人從英國經其他地區轉機抵港，有由抵港的港人直言其檢疫表亦寫要檢疫14日。該市民又批評政府推出措施太急，令人措手不及；若要延長檢疫期亦感失望，「聖誕、新年都已經喺酒店過，無得見朋友、屋企人」。

有人帶電飯煲上機 探女家長帶「好多搓手液」

港府今日宣布禁英國航班來港後，國泰航空則將取消來往英國航班。今日晚上機場有市民趕赴英國，英國航空的櫃位出現人龍，不少市民帶同大量行李，甚至有人㩦帶電飯煲離港。

離港的黃先生及黃太將到英國探望兩名留英讀書的女兒一同過聖誕節。他們稱原本乘搭維珍航空航班，惟今早突然通知航班取消，要趕忙再訂機票，「已經執好晒行李，要即刻搵邊間有得飛。」

黃太又指，預期留在英國數個月，她坦言不擔心疫情，「唔係去倫敦個啲大城市，都會留喺屋企，帶咗好多搓手液。」黃先生指由於一早已計劃好行程，故決定繼續出發，「惟有自己小心啲。」

另一赴英的市民阿V同樣前往探親，他原定計劃留在英國兩星期，但因港府禁英國航班抵港，料須延長至兩、三個月，「希望個疫情有轉變就可以快啲返嚟」，料現時預算開支大增。阿V認為只要做好防疫措施，以及留在家中，則不擔心有確診風險。

12月21日，在香港國際機場不見有乘搭英國直航客機乘客步出接機大堂，而不少英國抵港的乘客則由其他地區轉機抵港。（羅君豪攝）

有市民經德國轉機返港：同機有人要留下再做檢測

另外，今日下午在香港國際機場不見有乘搭英國直航客機乘客步出接機大堂，而不少英國抵港的乘客則由其他地區轉機抵港。由倫敦經德國法蘭克福轉機回港的陳先生指，回港時德國已開始禁止來自英國人士入境，同機已有人要留在法蘭克福再做檢測，惟因他有陰性檢測報告，故直言「好好彩返到嚟，不幸中嘅大幸」。他又表示，不知道現時入境亦須檢疫21日，直言衞生署職員沒有向他提及過，而檢疫表亦寫要檢疫14日，「可能未交到資訊畀啲人，我真係啱啱好番到嚟」。

陳先生因工作簽證過期須回港處理，三星期後會再返回英國，因此擔心須延長檢疫，亦坦言會感失望，「在家都好過喺酒店隔離足21日，如果真係21日就好麻煩啦，來來回回機票錢都唔平，聖誕、新年都已經喺酒店過，無得見朋友、屋企人。」

陳先生批評政府推出措施太急，令人措手不及，若要延長檢疫期亦感失望。（羅君豪攝）

指英國仍有不少人無戴口罩

他又認為該措施推出得太急，坦言措手不及，而21日檢疫期亦太長，「要求啲人隔離21日，但無解釋點解多7日嘅時候，會覺得無乜原因。」被問到英國市況，陳先生指市面上仍有不少人無戴口罩，「英國始終無香港咁逼，有保持到個距離都覺得唔使戴口罩。」