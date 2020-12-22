英國變種病毒｜梁子超：英倫敦一帶回港帶病者患變種病毒機會極高

英國出現變種新冠病毒，政府今起實施多項措施，包括禁英國航班到港，及要求從英抵港者，完成14日檢疫後，要再強制留家7天。呼吸系統專科醫生梁子超今(22日)於商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問中指，估計過去兩周由倫敦及附近地區回港人士，若帶病毒，「係新病毒機會極高」。

梁子超指，過去兩周由倫敦及附近地區回港人士，帶有新病毒機會極高。 （資料圖片）

梁子超認為，因應新變種病毒情況，政府應要求英國抵港人士酒店檢疫14天後，再強制留家的7天，也應繼續於酒店檢疫，「澳門都係酒店檢疫21日」，否則若相關人士在回港第19日確診，要再做篩檢堵截工作就「好麻煩」，屆時患者家居、酒店和住家附近一帶都要處理。梁又呼籲回家檢疫人士的家人要特別小心，盡可能分開使用物品，因如由英國回港人士在家中確診，傳播風險相當高，而檢疫人士出現病徵，無法致電衛生署也可選擇報警。

梁子超續指，變種病毒的傳播力比舊有病毒更強，認為早前有過千留學生由英國回港，帶着新病毒的機會相當高，而多國措施都未能及時做，估計新病毒大機會在歐洲擴散。他說，因新病毒傳播力較強，「有機會取代舊有品種」，認為公眾要有心理準備。他又指，過去傳播性高的病毒，其毒性會降低，但就新冠病毒而言，傳染性與嚴重程度似乎「脫咗勾」。