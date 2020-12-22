英國變種病毒｜曾祈殷︰變種毒或傳歐洲各國　倡旅客竹篙灣檢疫

新冠肺炎於全球肆虐，政府昨天（21日）公布，因應英國出現病毒變種，將要求由12月2日起從英國來港的人，在酒店完成14天檢疫後，需再留酒店或回家禁足7天。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，估計變種病毒株亦可能在歐洲其他國家出現，建議政府需時刻更新入境條例，不可忽視外防措施，「政府唔好大意，要睇緊啲啦。」

曾祈殷估計變種病毒株亦可能在歐洲其他國家出現。（資料圖片／羅君豪攝）

變種病毒或於9月至11月時已傳入歐洲

對於政府今次的措施，曾祈殷讚揚「的而且確比以往快」，但他希望政府不能只關注英國的情況，估計變種病毒株亦可能在歐洲其他國家出現，如荷蘭、比利時、丹麥等。他亦指，翻查資料發現以上國家亦有相似病例。他建議政府時刻更新入境條例，以限制相關國家旅客入境。

曾續指，英國設立機制不定時隨機抽取病毒樣本檢驗，推斷今年9月時已當地已發現病毒有基因突變，因此變種病毒或於9月至11月時已傳入鄰近國家，促政府不可忽視外防措施，「政府唔好大意，要睇緊啲啦。」

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以竹篙灣檢疫中心取代酒店

至於內防方面，本港主要以指定隔離酒店防範。曾祈殷擔心，酒店前線職員未必能嚴格遵守規定，認為政府應制定指引應對變種病毒，以免令來自其他國家的入境人士亦受到影響。他建議，政府應改善軟件及人手調動，亦可運用竹篙灣檢疫中心取代酒店隔離檢疫。

曾續指，有2.5%至5%確診者的病毒潛伏期多於14日，認為入境人士隔離14至21日期間檢測次數不足，「需唔需要再做密啲呢？」現時，政府容許12月初回港的入境人士，於第14日後回家檢疫。他呼籲該批人士配合減少外出，定時定候做檢測，了解是否隱形病人。

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節日後疫情若未緩和 應縮短商舖營業時間

被問到有確診者的家人在等待送入檢疫中心時死亡，曾祁殷直言「呢個其實係政府嘅責任。」他解釋，政府早在首三波疫情，已有足夠時間改善人手編制等措施，「應該每一波比之前嗰波做得好，唔可以差過上一波。」

除夕過後，接下來仍有聖誕節及除夕等節日，曾祈殷批評市民在第四波疫情爆發仍外出，認為於節日過後，倘若仍未能緩和，政府或需考慮縮短商舖營業時間。主持人反問，到時候才採取收緊措施會否太遲，曾表示「呢個唔係咁容易做嘅決定」，他認為政府備受商界壓力，需預備一籃子的準備方案應對。