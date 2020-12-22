指警妨礙傳媒採訪　記協提覆核敗訴　楊健興︰相當失望

記協入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭裁定警方妨礙記者採訪及對記者使用過度武力，違反《基本法》及《香港人權法案》，高等法院昨日（21日）裁定記協敗訴。記協主席楊健興今日（22日）於電台節目表示相當失望，但會尊重司法及裁決。他指，記協將視乎判詞有否上訴空間，再諮詢法律意見，希望仍可爭辯。他又指，民事索償需時、訴訟費用高，法援亦設有限制，預計幫助當事人討回公道將困難重重。

楊健興表示相當失望，估計不少傳媒工作者亦感到沮喪。（資料圖片／黃寶瑩攝）

記協︰尊重司法及裁決

對於覆核案被裁定敗訴，楊健興在節目中表示相當失望，估計不少傳媒工作者亦感到沮喪。他指，根據法官裁決內容，假定事實不屬事實，程序上經盤問、質問、警方說法等。但他認為，從許多不同的個案，包括使用胡椒噴霧、橡膠子彈等，可看出警方是配合，還是妨礙記者工作。他亦強調，記協雖持不同意見，但會尊重司法及法庭裁決。

楊健興續指，法官提到記者可嘗試民事索償等途徑追討，但楊認為，於整理呈交法庭的13宗個案期間，記者需提供姓名等資料，已令他們增心理壓力，故記者及傳媒機構對此有所顧慮。此外，民事索償需時、訴訟費用高，法援亦設有限制，預計循民事途徑幫助當事人討回公道將困難重重。他亦指，暫未得知該13宗個案當事人的決定，記協將視乎判詞有否上訴空間，諮詢法律意見，希望仍可爭辯。

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「唔可以話輸咗，代表警方執法冇問題」

警方發言人昨表示歡迎法庭裁決，並稱警方一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，亦明白記者需要在現場進行採訪及拍攝。警隊會繼續在不影響警方行動效率的前提下，盡量配合傳媒的採訪工作。

楊則認為，是次敗訴屬「輸技術」，指市民可從社交媒體觀看許多片段，得知警方如何對待記者。他亦指，司法覆核為討回公道，認為公道在人心，希望法院宣布裁決後，警方可遵守承諾，「唔可以話輸咗，代表警方執法冇問題，完全唔係呢回事。」