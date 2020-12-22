英國變種病毒｜何栢良：一款試劑靈敏度或不足　疫苗相信仍有效

英國出現新冠肺炎變種病毒，令外界擔憂疫苗及檢測試紙的可靠性。政府專家顧問、港大感染及傳染病中心總監何栢良今(22日)於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，變種病毒的S蛋白與最初在武漢發現病毒，有10個胺基酸不同。英國有分析指，其中一款病毒檢測試劑的靈敏度受影響，而疫苗亦是使用去年及今年初的病毒研究製成，功效亦不排除有影響。

何栢良指，英國出現的變種病毒有機會影響疫苗功效，亦有試劑靈敏度下降，（資料圖片）

何栢良指，香港購入的3款疫苗，兩款合成的病毒基因來自去年12月的病毒，至於科興則以今年1月的病毒培殖，前後均相隔11至12個月，與現時出現變種病毒的病毒胺基酸有分別，不排除會有影響，但仍未有數據證實。何認為，某程度上仍相信疫苗有效，估計歐盟和英國，應很快會就變種病毒，在實驗室為疫苗功效進行測試。

何續指，因變種病毒的S蛋白轉變，核酸檢測的方法，若是選取病毒基因的S蛋白作檢測，準確度都受影響。何指，其中一種受影響試劑，在私家醫院及醫管局醫院都有使用，但未掌握有否出現「假陰性」情況。何又指，該款試劑非本港主力採用的病毒試劑，涉事試劑可在45分鐘內有結果，能驗出新冠病毒及其餘多款病毒，多在商業上使用，相信對醫管局及衞生署無影響。

何栢良指出，近兩個月由英國回港人士中，有45宗確診個案，有84%個案無病徵，較其餘輸入個案無病徵比例偏高。他認為政府應為45個案的樣本進行基因排序，檢視變種病毒有否滲入本港。

何說，英國變種病毒在實驗室培殖速度比原有病毒快7成，而感染變種病毒人士的病毒量高，CT值比其他低兩度，而英國1,000名感染確診病毒的患者有4人死亡，4人為二次感染，暫對病毒變種後二次感染會否變更多，未有結論。

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就政府就返港人士的防疫政策，何栢良認為「太複雜」，建議學習澳門，只把內地、台灣列作低風險地區，須檢疫14日，其餘則為高風險地區須酒店檢疫21日，返港人士須在上機前48小時內取得陰性檢測結果。他指，現時香港把20國家列入高風險地區，「我覺得唔係好科學，有好多主觀因素」，認為澳門做法「容易啲計數」，更易安排人手，亦了解有足夠酒店處理。