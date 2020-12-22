理大生持剪鉗站近黑衣人　官稱非單純路人　裁非法集結等罪成

理大男生去年除夕夜在旺角，於警方驅散人群時被捕，並涉藏有剪鉗及噴漆等而被控。案件今(22日)在西九龍法院裁決，裁判官指男生當時與約20至30名與黑衣人士一起，肯定眾人都不是單純路人，裁定他非法集結，及意圖摧毀或損壞財產罪成，裁判官把案押後至1月4日判刑，期間為索生索取教導所、勞教中心及更生中心等報告，男生須還柙。

被告蔡頌希(19歲)被控於去年12月31日，在旺角彌敦道與荔枝角道交界，與其他不知名人士，參與非法集結，並管有一把剪鉗及兩支噴漆。他亦被控一項管有適合作非法用途的工具意圖使用罪，但被裁定罪名不成立。

案情指，案發當日晚上9時許，旺角彌敦道一帶有多名穿黑衣人士聚集，並有人疑作堵路行為，警員到場驅散時，見約20至30名黑衣人在馬路及路中央花槽，警員上前截查多人包括當時身穿黑衣黑褲的被告，被告當時並繫上面巾，右手戴著勞工手套，並手握著剪鉗，他見警察即轉身離開，但逃跑約10米後便被警員制服。警員在其背囊中搜出3個「V 煞」面具、防毒面具及噴漆。

被捕位置附近有塗鴉

裁判官指，當晚旺角一帶有大範圍的非法集結，被告不但身在其中，其衣著和攜帶物品亦與示威者相同，裁判官又認為，在被告身旁的20至30名黑衣人，肯定不是單純路人，故推斷被告是當中一分子，並欲以堵路等行為破壞社會安寧。此外，被告被捕位置附近有塗鴉痕跡，環境證供指被告管有噴漆的目的，是待適當時機便作塗鴉，故裁定被告非法集結，及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪成。

控方未證剪鉗用於束縛或傷人

惟裁判官認為控方無法證明被告管有的剪鉗，是用於束縛人身、傷人或潛入住宅，故裁定涉及剪鉗的罪名不成立。

被告父母因此事遭起底滋擾

辯方求情指，被告背景良好，在香港理工大學修讀物理治療，本有大好前途，他受社會大環境影響才犯上本案。被告的父母均為教師，因本案遭人「起底」，並受到滋擾，希望法庭能考慮判被告更生成份的拘禁式刑罰。

案件編號：WKCC2124/2020