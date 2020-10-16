3青年黃埔花園襲便衣警兼堵路　2人判更生中心及1入獄3月3周

三名19至21歲青年被控去年10月在黃埔花園附近襲擊便衣警，並投擲竹枝及磚頭堵路，早前經審訊後被裁定襲警及阻礙公眾交通兩罪罪成，今（16日）在九龍城裁判法院聽取判刑。裁判官梁嘉琪指警員傷勢嚴重，有市民因堵路受影響，監禁式刑罰無可避免，判兩名被告入更生中心，另一被告入獄3個月及3星期。

其中兩被告為兄弟

被告為鄧卓榮（19 歲，學生）、伍浩賢（19 歲，學生）及鄧卓凡（21 歲，裝修工人），鄧卓榮及鄧卓凡為親兄弟。控罪指，他們去年10月11日，在紅磡明安街2 至20 號 4 號店舖外近必嘉街交界，襲擊警員徐家俊；及在紅磡道及德民街交界投擲竹枝和磚頭，對公眾地方交通造成阻礙。

辯方求情稱，警員雖然傷勢不輕，但三人並非處心積慮傷害對方。當時穿便衣的警員衝向被告，屬突發情況，被告沒有預謀施襲，亦無使用武器。

官拒接納感化官建議

青少年罪犯評估專案小組報告建議首兩名被告入更生中心，另一被告則判監；辯方希望法庭採納感化官建議，判3人社會服務令。判刑官認為案件性質嚴重，最終採納青少年罪犯評估專案小組報告的建議判刑。

事主見被告堵路尾隨遇襲

案情指，事主當晚當值時，見3名被告拾起竹枝及掘出磚頭掟出馬路，他們聽到有警察到場便離開，。徐尾隨3人並在明安街捉住兩名姓鄧的兄弟，並有表露其警察身份，3人即向他拳打腳踢，眼鏡了事主的眼鏡，又大叫「藍絲打人」。事主最終向3人施以胡椒噴霧，並在同袍協助下制服眾被告。事主受襲後有瘀傷、腫脹、創傷筋膜炎及骨折等。

案件編號：KCCC2524/2019