新冠肺炎｜新增2宗英國輸入確診、1宗初確　本港暫沒變種病毒個案

新冠肺炎疫情持續，英國出現變種病毒，港府由今日（22日）起禁止過去14天曾在英國停留逾兩小時者來港。政府疫情記者會公布，本港今日新增63宗確診個案，共有10宗輸入個案，其中兩宗來自英國。而目前錄得30多宗初步確診，當中一宗為英國輸入個案。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫時無發現本港有變種病毒個案，並提醒按最新法例要求，本月2日或其後到港，但曾到訪英國者，即使完成14天檢疫要求，亦要再次檢測，並獲陰性結果前留家7天。

據衞生署衞生防護中心提供資料，兩宗曾到訪英國的輸入個案，包括一名28歲無病徵女子（#8259），以及一名21歲、在12月14日發病的男子（#8301）。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，二人分別在本月9日及20日到港，皆是在酒店檢疫，前者到港後第二個樣本確診。

港府由今日（22日）起禁止過去14天曾在英國停留逾兩小時者來港，包括香港居民。（黃金棋攝）

本月2日或之後從英國抵港者 第19或20天檢測前須留家

港府公布，第599J章下最新強制檢測公告，規定本月2日或之後曾在英國停留的抵港人士，除須在到港後第19天或第20天到社區檢測中心接受檢測外，亦要在檢測結果出爐前留居住地點或指明檢疫地點，即使是前往檢測或返回檢疫地點，只可乘搭的士而中途不能下車，違者可被罰5,000元。

張竹君重申，即使在本月初到港且完成酒店檢疫者，在陰性檢測結果出爐前仍須留家，而政府正研究如何處理已完成14天檢疫並離開酒店的個案情況。即使是英國抵港的機組人員，今日起亦須在酒店檢疫21日，以防止傳播。

本港暫無染英國變種病毒的個案

港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，在英國發現變種病毒的S蛋白，與武漢最早發現的有多處不同，或會對部分核酸檢測試劑帶來影響，促港府為本月起的英國輸入個案進行基因排序，了解英國的變種病毒有否滲入本港。

張竹君指，港大一直持續為確診個案進行病毒基因排序，同時包括本月，近日暫無發現有個案屬變種病毒。她又說，衞生署的試劑並非使用S蛋白款式，而市面大多亦非S款式，相信影響不大。