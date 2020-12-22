英國病毒變種｜即日起機組人員、豁免人士需在指定酒店隔離21天

新冠肺炎疫情持續，加上英國出現病毒變種，港府宣布收緊對曾到訪英國的入境者的安排，不過則未有公布針對機組人員、豁免檢疫人士的措施。 記者今天（22日）在政府相關網站發現，原來政府已經更新了資料，指由今天起，所有於過去14天曾到訪英國的機組人員，到港後必須在指定酒店、逸泰居酒店或香港天際萬豪酒店自我隔離21天。而除了機組人員、海員以外的其他豁免人士，也需在指定酒店自我隔離21天。

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政府於同心抗疫網站中，更新了針對豁免檢疫人士的措施，指由今天開始至另行通告，所有於過去14天曾到訪英國的機組人員，到港後必須在36間指定酒店、逸泰居酒店或香港天際萬豪酒店自我隔離21天。

至於曾到其他高風險地區的機組人員，到港後須到衞生署的臨時樣本採集中心進行檢測，並留在該處或到衞生署指定地點內等候檢測結果。所有機組人員必須乘坐由航空公司安排的點對點交通工具往返機場或衞生署指定的其他等候結果地點及住所，不可使用公共交通工具，並應全程佩戴口罩。

由今天開始至另行通告，所有於過去14天曾到訪英國的機組人員，到港後必須在36間指定酒店、逸泰居酒店或香港天際萬豪酒店自我隔離21天。 (資料圖片／羅君豪攝)

在海員方面，由7月29日起生效的措施沒有更新，所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排將會暫停。所有經香港國際機場進入及在港進行貨物裝卸的貨船的抵港換班船員，須於出發前48小時內，在認可檢測機構接受核酸檢測，並取得呈陰性的檢測結果；而他們抵港後亦必須到衞生署臨時樣本採集中心進行病毒檢測。所有換班船員必須等候檢測結果，並獲證實有關結果呈陰性後，方可離開臨時樣本採集中心或由衞生署指定的其他地點。

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至於所有機組人員及船員以外的豁免人士，包括外國領館及機構人員，由今天起若於過去14天曾到訪英國，到港後必須在36間指定酒店自我隔離21天。

至於曾到其他高風險地區的其他豁免人士，來港後必須到衞生署的臨時樣本採集中心進行檢測，於指定地點或採集中心等候檢測結果；也需依照指示於來港後第12天自行收集及交回深喉唾液樣本以再次進行檢測；除總領事或同等或較高職級的駐港代表及政府人員外，其餘機構人員必須於所屬機構安排的地點自我隔離十四天；所屬機構須為機構人員提供點對點交通，不得乘坐公共交通工具。