英國變種病毒｜逾廿人禁航令前衝關抵港　公幹商人：返到來好好彩

英國出現變種新冠病毒，傳播力較現有病毒高7成，港府今（22日）零時起禁止英國航班，趕及乘搭最後一班國泰從英國返港航班的港人直言，一度擔心要滯留英國無法回家過節，形容成功「衝關」很幸運；他指期間又出現驚險事件，英國方面較原訂時間遲逾2小時才有檢測結果，令他差點趕不上飛機回港。

從倫敦抵港的港人下午3時才有檢測結果可以入境。他們登上政府專車前往指定檢疫酒店隔離。（張浩維攝）

國泰最後一班機今晨抵港

港府昨日宣布，今日凌晨零時起禁止14天內曾逗留英國逾兩小時的人士登機來港，即暫停所有來自英國的客運航班抵港，而已抵港人士隔離14天後，需再居家或在酒店隔離多7天，直至第19或第20天檢測結果呈陰性後，才可離開單位。

相關措施對照香港時間執行，換言之，在本港時間今日午夜前，於英國機場辦妥登機手續的旅客仍能「衝關」飛來香港。機場管理局網站顯示，最後兩班從英國倫敦希斯路機場抵港航班為國泰航空CX252，以及維珍航空VS636，兩班航班均在清晨6時半左右抵港。有機場職員透露，CX252載有20多人，而VS636則沒有乘客。

下午4時從英國返港的維珍航空班次VS1206趕不及「衝關」，航班取消。（張浩維攝）

倫敦公幹遇封城被迫滯留

英國抵港乘客下午3小時許陸續步出接機大堂，在禁區等候了9小時，他們大多面露倦容。成功「衝關」的Dushy表示，他數月前往倫敦公幹，及後因封城而被迫滯留，他形容英國市面情況正常，未有出現混亂情況。他又指，上月才預訂今日的機票返港，形容自己成為最後從英國返港的市民是「非常幸運」，而自己上機前已得悉檢疫期要延長7日的安排，暫時對政府的安排感到滿意，但要在機場苦等9小時才有檢測結果，他則直言很疲倦。

英國病毒檢測等220分鐘才有結果

從事餐飲業的李先生表示，他在英國工幹8日視察餐館便回來香港，早已預訂了今日抵港班次，昨日港府宣布禁航後，其航班今日清晨才抵港，他一度擔心航班將被取消，但據他了解國泰爭取讓在倫敦的職員讓及組人員返港，才能讓航班順利起飛，形容過程順利很「好彩」。

他透露 返港過程亦一度起波瀾，因為英國要220分鐘才有檢測結果，是原本預計的近3倍時間，令他差點趕不及國泰航班。

對於政府緊急宣布對英國禁航，李先生說：「都冇辦法，呢啲係公眾事件，我哋都唔能夠令到社會不安。」他將會在酒店完成額外的7日檢疫，認為14日與21日檢疫期分別不大，「香港人係明白嘅，政府就可能唔明白。」

李又指，出發往倫敦前並不知「變種病毒」肆虐英國，但擔心疫情已沒有外出用餐，「去餐館食嘢先危險之嘛」，他透露在當地只能靠餅乾果腹。