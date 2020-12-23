新冠肺炎｜駐守牛頭角男警初步確診　其家人周一送院檢測呈陽性

一名駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊男警員初步確診新冠肺炎。其家人周一（21日）感不適，送院後，檢驗出對冠狀病毒病呈陽性反應，該名警員周二（22日）被送院，初步測試同樣呈陽性。是一日内東九龍第二名確診警員。

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香港警察FB凌晨宣佈，一名駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員初步確診2019冠狀病毒病。他的家人於前日（12月21日）感到不適，並由救護車送往醫院，經初步測試後於昨日（12月22日）得知對2019冠狀病毒病呈陽性反應。其後該名警員亦於昨日被送往醫院進行初步測試，發現同樣對2019冠狀病毒病呈陽性反應。

警方指該名警員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間有配戴口罩。他最後一日上班日為12月21日。

警方表示高度關注事件，並有以下訊息：

一）在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測；

二）警方會派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方；

三）警方亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及

四）警方會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。