新冠肺炎｜今新增53個案　兩留學生病毒樣本　與英國變種病毒吻合

本港新冠肺炎疫情持續，本港今日（23日）新增53宗確診個案，當中6宗輸入個案，包括1宗從英國抵港個案。而本地47宗個案中，20宗為無源頭個案。藍田平田邨平誠樓再錄新增個案，累計5單位爆疫，同幢居民須接受強制檢測。另外，今暫時錄得40多宗初步確診個案。 另外，政府化驗所發現2宗英國輸入個案的病毒基因排序，疑與英國發現的變種病毒吻合，涉及兩名英國回港的學生。而3名與涉事確診者同行回港的友人亦須再檢疫多7天。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增個案的53宗個案，確診編號為8302至8354。當中有27宗為相關個案，當中「Billy Sir 音樂教室」群組、沙田一田群組，以及中環理髮及美容店Glow Spa & Salon Hong Kong群組，分別新增1宗個案。

本港首發現兩宗疑屬英國變種病毒個案

英國出現新冠病毒變種，由於傳染性更高，引起關注。張竹君指出，衞生防護中心的公共化驗所為11宗確診個案的病毒樣本進行基因排序，當中有兩宗疑與變種病毒吻合。

被驗到與變種病毒基因吻合的為兩名英國回港學生，二人的病毒量亦屬高水平。一人為14歲男子(確診編號7077)，本月7日乘由倫敦起飛國泰航空CX252航班回港，抵港時被驗到確診，送入伊利沙伯醫院，其CT值為十幾至21。

另一人為自行回港的17歲男子（確診編號7631)，他在本月13日乘由倫敦起飛維珍航空VS206航班由英國返港，目前已痊癒並出院。他的CT值約為26至27。

3名同學同行入檢疫中心

張竹君指，＃7077確診者回港時有3名同學同行，並已14天檢疫回家，由於擔心變種病毒傳播力較強，政府會請他們到檢疫中心多留7天，並作進一步的詳細分析。

藍田平田邨平誠樓累計5單位、8人染疫

至於屋苑及大廈方面，藍田平田邨平誠樓再錄新增個案，累計5個單位、共8人染疫。另有數人初步確診，屬確診者同一單位的密切接觸者，政府今日會出強制檢測通告，要求居民檢測。

康盛花園四座再有新增個案

另外，康盛花園四座亦有新增個案，累計3個單位、5人確診，包括一名較早確診的住戶，為東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍的工作人員，另有兩宗源頭不明，政府將會在屋苑內派發樣本瓶。

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