新冠肺炎｜西區41歲巡邏小隊男警初確診　兩日內第二宗

警方繼今天（23日）凌晨公布一名駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員初步確診新冠肺炎，下午再公布一名41歲男警員初步確診，他是駐守西區分區軍裝巡邏小隊。該名警員的家人是確診者，警員在檢疫中心初步確診。他工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸，最後上班日為本月11日。

繼一名駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員今天（23日）初步確診新冠肺炎，再有一名41歲男警員初步確診，他是駐守西區分區軍裝巡邏小隊。（資料圖片／郭倩雯攝）

該名警員的家人於本月10日不適，自行到醫院求醫，測試後於11日得知對新冠病毒呈陽性反應。該名警員被列為密切接觸者，並被送往檢疫中心隔離。其後，該名警員於檢疫中心進行初步測試，昨晚（22日）發現同樣對新冠病毒呈陽性反應。

警方表示高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警員可能有緊密接觸的警員及文職人員，均獲安排檢疫及病毒檢測。警方會派員清潔和消毒他相關的工作地方，亦會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

警方表示，經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者入檢疫中心接受檢疫。

警方今日凌公布，一名駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員，昨日初步確診，最後一日上班為本周一（21日 ）。