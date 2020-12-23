新冠肺炎｜指定隔離酒店入住僅四成　姚思榮：料業界討論退出機制

本港新冠肺炎疫情續，所有由海外抵港人士，昨日（22日）起，必須入住36間指定檢疫酒店完成14日的強檢疫隔離，運作剛開始，代表旅遊業界的議員姚思榮表示，指定酒店現時的入住率平均只有四成，較預期低，相當中不少將會申請港府補貼。

另外，近日來港人數有所下降，加上英國爆發新一輪變種病毒疫情，往返英、港兩地的載客班機全面暫停，加上歐洲疫情加劇，相信會進一步影響其酒店入住率，業界現時正向港府提出名單退出機制，以便可按情況再次招待本地客，但暫時仍未有定案。

文華東方酒店的房價為多所指定酒店中最高，其中一款房間的14日住宿索價達數十萬元。（文華東方酒店網頁相片）

36間不同星級、價格的定檢疫酒店昨日起全面提入運作，大部分的酒店房價每晚約為500元至1000元，商務及經濟發展局局長邱騰華早前提到，若指定酒店的入住率低於五成，政府會向酒店補貼差額，以房價七折計算，每間房每日上限600元，吸引不同集團及港酒店支持。

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

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然而，旅遊界立法會議員姚思榮透露，36間指定酒店，現時平均的入住率只有約四成多，入住較預期低，當中格較便宜，只需7千元內入住14日的酒店，銷情較為理，有達九、八成的入住率，而一萬多元的酒店只餘四成或更少的入住率，價格超高，入住率越低，「相對平嘅，大部份僱主租畀外傭入住，佢哋當然睇價錢為先，之後貴少少的酒店入住率就爭少少，最貴個部份酒店又再差啲，得兩三成，主要返香港嘅人數比預少。」

機場設有特定輪候區

他提到，現時平均的入住率只有不足五成，相信稍後時間有機會會再下跌，最終可能只有三成多，「本來農曆新年都應該有部分人返香港過節，而家就未知之數啦！相信會下跌多一成多人次，所以政府補貼應該比預期多！」他補充，港府初預計每回港人數為約1000人，因此推出12000以作供應，但現時所見，近日返港人數僅有數百人，加上現時英國往返的載客航班停飛停下，相信會影響入率人數。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，業界透露，指定酒店的入住率平均只有約不足5成，較預期低。（資料圖片）

對於港府推化出的補貼計劃，相信入住率不足的酒店，將於後時間才能「埋單數」得到有關資助，但按照現時情況，港府有機會將為大部分酒店分發補貼，惟現時未出名單方案靈活處理，「現時業界開始著手考慮政府傾退出機制，可按一定時間後靈活退出、加入名單，以便之後時間可接待本地長住客同staycation客。」但坦言現時有關措施只推出一兩日，酒店方面只為觀望態度，暫時未有店推出名單。