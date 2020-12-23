新冠肺炎｜房屋署2名外判員工確診　3名的士司機強制檢測揭中招

新冠肺炎疫情持續，房屋署今日（23日）公布2名外判員工確診，包括麗瑤邨一名外判保安及葵盛東邨一名外判清潔工人，二人最後工作日期分別為周一（21日）及上周五（18日）。 另外，運輸署為的士司機而設的一次性強制檢測在昨日完成，共有46,118名的士司機於專屬檢測中心完成檢測，其中3個檢測結果經衞生署確認為陽性。

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麗瑤邨、葵盛東邨兩名外判工作人員確診

房署指，麗瑤邨確診的外判保安員，並非麗瑤邨的租戶，一般負責夜班工作，以及駐守華瑤樓地下大堂的保安櫃檯及保安控制室，她最近一次上班日期為12月21日，她於同日獲衞生防護中心通知確診。房署表示，該名保安員並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。

葵盛東邨一名外判保安員早前確診後，房屋署立即安排全邨所有保安員、清潔工人及屋邨管理處人員進行檢測，當中葵盛東邨的一名清潔工人確診。該名清潔工人負責盛家樓的垃圾收集工作，她最近一次上班日期為12月18日，她今日獲衞生防護中心通知確診。房署指，該名清潔工人是葵盛東邨盛家樓的租戶，並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。

盛家樓及華瑤樓的公用地方及麗瑤邨的屋邨管理處已遵照衞生防護中心指引，進行全面清潔和消毒。二人目前都在接受治療。

運輸署在12月9日至22日為的士司機設一次性強制2019冠狀病毒檢測，共有4.6萬人參與。（資料圖片）

4.6萬的士司機接受測試

另外，運輸署為的士司機而設的一次性強制檢測計劃，在12月9日至22日期間進行，署方在全港各區合共設立13個專屬檢測中心。運輸署今日表示，得到的士業界全力支持及配合，共有46,118名的士司機於專屬檢測中心完成檢測，其中3個檢測結果經衞生署確認為陽性。衞生署已按既定程序致電通知有關的士司機，並作適當跟進。