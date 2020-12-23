新冠肺炎｜聯合醫院同病格3病人初步確診　或與恩恤探訪有關

新冠肺炎疫情持續，本港今日（23日）新增53宗確診。醫管局今日報告事項，指聯合醫院一名91歲女病人初步確診，與她同病格的另外兩名病人測試亦屬初步陽性。病人住院期間無接觸確診病人，同一病格也沒有確診病人。但由於需要紓緩治療，曾有家人獲准恩恤探訪，會調查病人染疫與探病安排是否有關。 另外，繼早前有確診病人擅自離去之後，今日再有檢疫人士在北大嶼山醫院走失，醫管局在今日的疫情記者會上指，該名病人今日凌晨在竹篙灣檢疫中心時報稱不適送醫院急症室，9時許獲安排負壓病房後走失，現時已尋求警方協助。

醫管局總行政經理劉家獻指，聯合醫院有３名同病格病人確診，或者與恩恤探訪有關。（張浩維攝）

聯合醫院13人列為密切接觸者

醫管局總行政經理劉家獻在今日的疫情記者會上表示，聯合醫院有3名病人初步確診新冠肺炎，懷疑與恩恤探訪有關。91歲女病人昨日初步確診，病人12月1日因末期病入院，9日時轉到紓緩病房，並在21日時出院。社康護士昨日上門探訪時發現病人有輕微氣促，送院後發現初步確診。醫管局經追查後，發現2名紓緩病房同病格的71及84歲女病人，測試同樣呈陽性。劉補充，護士探訪期間，病人有幾分鐘無佩戴好口罩，謹慎起見護士需要檢疫觀察。

劉指出，病人住院期間無接觸確診病人，同一病格也沒有確診病人。但由於需要紓緩治療，曾有家人獲准恩恤探訪，會調查病人染疫與探病安排是否有關。另外，13名病人被列為密切接觸者——9名病人留醫隔離，檢測陰性；1人因自身疾病已經離世，遺體檢測都是陰性；另外3名病人出院，會交衞生署跟進。 醫護人員或環境樣本檢測暫時都是陰性。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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醫管局：會檢討恩恤探訪安排

劉家獻指出，現時醫院對待恩恤探訪很嚴謹，家人人數不能太多，每次規定1至2人，探訪時間也限制在半小時內，希望以此減低病毒進入醫院。他表示，疫情持續一年，有些病人住院許久，有時需體諒病人，安排恩恤探訪，但強調不是每次申請都獲批。事情發生後，專家會視乎情況，再檢討、調節安排。

北大嶼山醫院今早有一名女檢疫人士失蹤。（資料圖片）

檢疫女子北大嶼山醫院失蹤 醫管局：會加強保安

繼確診病人李運強早前逃離伊利沙伯醫院後，今日再發生北大嶼山醫院有檢疫人士失蹤。劉家獻指，該名女性約25歲，凌晨3時在竹篙灣檢疫中心報稱心口不適，經救護車送往北大嶼山醫院的急症室，經醫生評估後可以返回檢疫中心。該名病人上午9時獲安排進入負壓病房，院方大約10時發現，即時已翻查閉路電視並尋求警方幫助。他補充，事主12月22日於檢疫中心檢測呈陰性，並非確診者。

劉家獻表示，市民無論正檢疫或隔離，自行離開都是不負責任。醫管局已提醒醫院部門主管加強保安，已找衛生署協助。但他稱，醫院始終是一個治療地方，很難24小時看管患者，靠市民合作，呼籲各位配合醫務人員的指示和安排。