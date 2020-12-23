新冠肺炎｜廣東累計18萬人免費接種疫苗　無嚴重不良反應發生

廣東省政府周三（23日）舉行疫情防控新聞發布會，省衛健委主任段宇飛透露，廣東已全面啟動重點人群接種新冠疫苗工作，截至周二（22日），全省累計已有18萬人接種，無嚴重不良反應發生。

段宇飛透露，廣東省已有18萬人接種新冠疫苗，無嚴重不良反應發生。（南方網）

逐步為普通人群接種 建立群體免疫

段宇飛指出，廣東已全面啟動重點人群接種新冠疫苗工作，主要對象包括進口冷鏈物流相關人員、隔離場所工作人員、入境人員閉環管理從業人員、海關邊檢人員、內地籍跨境司機及接駁司機、醫療衛生人員、基層防疫人員、公共交通從業人員、因公因私出國工作及學習等高風險人士。

他表示，目前廣東新冠疫苗接種按國家部署，分步實施；隨著國家疫苗正式上市，生產工藝保障能力提升，將逐步有序全面為普通人群接種，建立起群體免疫保護力。重點人群屬於疫情防控「應接盡接」，所以現階段是免費接種疫苗，由國家財政負擔。

鄧惠鴻表示，市民只要於所在的單位和區域內的接種門診預約，按照預約時間到門診接種即可。（南方網）

疫情防控仍不能放鬆

廣東省疾控中心主任鄧惠鴻稱，有以下情況的人士暫時不安排接種新冠疫苗，包括年齡小於18歲、大於59歲的人士；孕婦；既往接種疫苗曾發生嚴重的過敏反應；患有急性疾病、嚴重的慢性疾病，或慢性疾病的急性發作期；患有其他的疾病，經醫生評估後認為不能接種。市民只要於所在的單位和區域內的接種門診預約，按照預約時間到門診接種即可。

段宇飛強調，高風險人群優先接種疫苗，是為今冬明春疫情防控提供新的技術手段，籲其他暫時沒有接種疫苗的民眾不必擔心。他提醒，疫苗接種只是在疫情防控過程中多加一把鎖，並非萬能，各項防控措施仍不能放鬆。