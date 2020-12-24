新冠肺炎｜政府乙明邨明恩樓逐戶查驗　6時起出入須出示檢測證明

政府清晨5時55分發公告，今早6時起，出入沙田乙明邨明恩樓的居民必須出示曾參與政府檢測的結果電話短訊通知或相關證明。同時政府連同警方會就強制檢測執法，派員到訪明恩樓每個住戶，查驗所有住客是否已經進行檢測。清晨6點許，明恩樓外警方已拉起封鎖綫，政府部門也搭起了一個檢查站。

清晨6點許天未光，明恩樓外警方已到場進行強制檢測執法行動。（黃偉民攝）

清晨6點許，明恩樓外警方已拉起封鎖綫，政府部門也搭起了一個檢查站。（黃偉民攝）

公告指，沙田民政事務處聯同田心警署、醫療輔助隊、香港房屋協會（房協）及有關部門今日（12月24日）在沙田乙明邨明恩樓，進行強制檢測公告執法行動。

由今早六時起，出入沙田明恩樓的居民必須出示根據政府早前發出的強制檢測公告，在2020年12月17日至21日期間，曾參與政府安排的2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊通知或相關證明。

政府亦會派員聯同房協的工作人員到訪明恩樓每個住戶，查驗所有住客是否已經進行檢測。

如任何人士未能出示檢測結果電話短訊通知或相關證明，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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執法人員會先口頭警告

沙田乙明邨明恩樓本月中爆發疫情，需強制檢測。時隔一周，政府今突然進行強制檢測公告執法行動，并於行動開始前5分鐘即今天凌晨5點55分發出題爲〈政府執行強制檢測公告 以求達致須檢必檢 小區清零〉的公告。

其中還寫道，考慮到政府自透過公告要求進行強制檢測以來市民大致配合，今日執法行動中，執法人員會先口頭警告，並容許市民即時到明恩樓附近的流動檢測站進行檢測。在未有檢測結果前，市民必須留在家中，以減低社區傳播的風險。

到訪超過兩小時不檢測也可罰款

政府亦呼籲曾經在強制檢測公告下指定時間（12月1日至16日）曾身處乙明邨明恩樓超過兩小時的人士，如未進行檢測，亦應盡快前往流動檢測站進行檢測。否則一經發現，可處定額罰款。