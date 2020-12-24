新冠肺炎｜許樹昌︰科興臨床數據延遲公布　料一月未能如期送港

新冠肺炎疫情於全球肆虐，政府昨日（23日）公布疫苗的安排，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（24日）於電台節目表示，剛得知科興延遲公布第三期臨床試驗數據，預料明年一月應未能如期運送到港，相信目前由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，較大機會最早到港。 他又指，當七成人注射疫苗後才出現群體免疫，倘若僅少數人接種疫苗，社區內仍會偶爾爆發疫情，因此絕對呼籲市民接受疫苗接種。

許樹昌強調，該疫苗需注射兩針，不能與其他品牌的疫苗混合注射，因成效及安全性成疑。（資料圖片／盧翊銘攝）

科興控股生物技術有限公司（Sinovac）將向本港供應750萬劑以滅活技術生產的疫苗，其首批來港的100萬劑疫苗，將供50萬人注射。許樹昌強調，該疫苗需注射兩針，不能與其他品牌的疫苗混合注射，因成效及安全性成疑。他亦強調，「其實冇需要打多過兩劑」，因接受疫苗後身體將產生抗體，無須再注射其他品牌的疫苗。

料復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗 最早到港

但許透露，剛得知科興延遲公布第三期臨床試驗數據，除了巴西外，仍要等待土耳其及印尼的資料，預料下月才公布數據。他預料，明年一月應未能如期運送到港，推斷最快於二月才可到港，相信目前由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，較大機會最早到港。

至於為何採購超出本港人口的疫苗量，即2,000多萬劑。許樹昌解釋，世界各地的政府均採取統一的策略，同時採購多間藥廠的疫苗。他指，以往疫苗研發需10至15年，但現時病毒大流行的情況下，研發時間壓縮至1年至1年半。而疫苗第三期臨床試驗約1萬多人，萬一當數百萬人注射後，才出現罕見副作用，屆時需放棄該疫苗，故需要防範未然，購買不同藥廠的疫苗。

藥廠始招小童臨床試驗 估計明年上半年才知哪款較適合

許補充，小童感染後的徵狀較輕微，但臨床試驗以16至18歲以上的成年人為主，雖然現時藥廠開始招募小童臨床試驗，但估計最快於明年上半年，才可得知哪一款疫苗適合小童注射。

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康復者90日後抗體會減少 需接受注射

許續指，當七成人注射疫苗後將出現保護效應，即群體免疫，爆發率將會減低不少。但倘若僅少數人接種疫苗，社區內仍會偶爾爆發疫情，因此絕對呼籲市民接受疫苗接種。他指，只要市民無感染徵狀則可注射，而康復者於90日後，其體內抗體會逐漸減少，亦需要注射。

對於罕有地現身於政府記者會，許樹昌表示「噚日特首要求臨床疫苗數據資料先搵咗我幫手。」他指，由於他並不負責採購安排，由食衞局負責，僅負責解釋臨床數據的資訊。