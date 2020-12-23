新冠肺炎｜疫苗對英國變種病毒仍有效　許樹昌特別建議孕婦接種

新冠肺炎疫情肆虐，政府早前公布已洽購3種疫苗，政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早在網上講座表示，政府下月將為病人打「第一針」，他再三呼籲市民接種疫苗，他特別提到雖然孕婦並未有納入臨床測試，但強調疫苗並無使用活病毒，孕婦仍可接種，否則孕婦染疫或會有早產等風險。至於內地疫苗，許表示，中國科興今午將公布其滅活疫苗第3期臨床數據，認為以往的季節性流感亦有使用滅活病毒，市民「唔需要擔心」。

許樹昌指，以往的季節性流感亦有使用滅活病毒，只是打針的時候會痛，市民打針後會出現疲倦等症狀。（網上截圖）

在創新科技署的網上創新科技嘉年華邀請到許樹昌講解新冠肺炎疫情，許樹昌多次呼籲市民接種疫苗，只要社區有70%人已接種疫苗，才可以達到群體保體的效果。他表示，輝瑞、莫德納（Moderna）及俄羅斯研發的疫苗保護率逾90%，而牛津的疫苗則有約70%，這些疫苗已達到世界衞生組織保護率達50%的最低要求。

許樹昌表示當局會在注射疫苗現場觀察市民狀況，將為出現過敏反應的人注射腎上腺素，注射後便能將過敏反應逆轉。（資料圖片／張浩維攝）

外界憂慮內地製疫苗的安全性，許大派定心丸指「唔需要擔心」，中國科興今午將公布其滅活疫苗第3期臨床數據，認為其安全效能有數據支撐，他續指，以往的季節性流感亦有使用滅活病毒，只是打針的時候會痛，市民打針後會出現疲倦等症狀。

至於美國莫德納疫苗，有人在接種後或會出現嚴重過敏反應，許樹昌解釋指，疫苗添加了「聚乙二醇」，可能是導致嚴重過敏的成因，英國當局已呼籲曾對疫苗或食物有嚴重過敏反應人士不要接種相關疫苗，但他強調只有一百萬分之一的機會會出現嚴重過敏反應，形容機會很微。至於本港的情況，許表示當局會在注射疫苗現場觀察市民狀況，將為出現過敏反應的人注射腎上腺素，注射後便能將過敏反應逆轉。

對於英國出現變種新冠病毒，傳播率大增70%，許樹昌表示，香港大學正研究確診者的病毒株，確認變種病毒的病毒株「N501Y」有否襲港，但認為暫時未有數據顯示變種病毒已入侵香港。他又指，變種病毒的「S蛋白」並無改變，因此現時的疫苗仍然有效，「大家唔使擔心」。至於病毒變種原因，許表示，現時北半球正值冬季，加上英國近日節日臨近，當地有很多人群聚集，影響到疫情發展，認為現時解釋病毒變種的原因是言之尚早。

許樹昌又說，本港80%確診者病情輕微，只會發燒和覺得疲倦，因此只會處方必理痛並配合紓緩治療，形容這些患者留院治療兩周只為防控，其餘的20%患者病情則達到嚴重或危殆，需服用抗病毒藥物。他續指，低劑量類固醇是現時唯一能夠減低死亡率的治療藥物，瑞德西韋則只能減少病期5天。

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許再三提醒市民不要忽視病毒的破壞力，呼籲市民儘量留家抗疫，減少在外時除口罩的時間。他說，在第四波疫情中，病毒經跳舞群組滲入社區深層，令今次疫情非常嚴重，呼籲市民在聖誕節和新年期間不要舉辦大型聚會，以減感染風險。