聖誕節｜疫下院舍禁探訪　四代人隔門相見　佳節交換禮物表心意

佳節當前，本應家人共聚，但疫情下的香港，並非人人都能夠與家人團聚。今年93歲、四代同堂的陳婆婆在今年3月起入住護老院舍，惟因疫情關係院舍謝絕探訪，家人只能到院舍門口與婆婆隔門相見。 孫女李小姐指，陳婆婆有8個曾孫，每年冬至都會一同到婆婆家中聚會，但今年一家只能到院舍門口與婆婆隔門相敍，透過職員之手轉交禮物，李小姐雖對能見到嫲嫲感到開心，但亦直言「有啲感嘆」。

李小姐一家到院舍門口與陳婆婆隔門相敍。(黃穎津攝)

四代同堂年年共聚 疫下院舍禁探訪難團圓

自7月起爆發第三波疫情以來，社會福利署宣佈安老院舍禁止探訪，至今已有5個月。即使佳節當前，李小姐一家也只能在保良局黃竹坑護理安老中心隔着玻璃門，與陳婆婆共敍天倫。李小姐稱，他們家族四代同堂，共有30餘人，陳婆婆有8個曾孫，最小的曾孫年約8歲。



每年冬至，他們都會到陳婆婆家中共渡佳節，每次亦會有20餘人共聚一堂，場面相當熱鬧。惟今年受疫情影響，不但聚會告吹，即便是面對面的一個擁抱，也頓成奢望。

自從限制探望起 每次只能隔門共敍10分鐘

李小姐憶述，嫲嫲在3月初入住保良局黃竹坑護理安老中心，當時院舍探訪防疫措施已然相當嚴格，一次只能有兩人同時探訪，而進入院舍不但需量度體溫、消毒雙手，還需身穿全套保護衣以策安全。而至今年7月，政府進一步收緊探訪限制，安老院舍全面禁止探訪，李小姐只能在院舍職員幫助下，透過視像與嫲嫲聊天解悶，或是到院舍門口，與嫲嫲隔門共敍，惟為安全起見，每次見面時間亦只有10分鐘。

李小姐坦言，雖在院舍幫助下，她為能在冬至與嫲嫲見上一面感到開心，但亦「有啲感嘆」。(黃穎津攝)

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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孫女感嘆今年冬至「唔習慣」 婆孫交換禮物表心意

李小姐坦言，雖在院舍幫助下，她為能在冬至與嫲嫲見上一面感到開心，但亦「有啲感嘆」。「由細到大都係第一年咁做節，我自己都有啲唔習慣。」李小姐嘆道，又稱：「因為我哋以往真係全部人返晒嫲嫲屋企度做節，自己煮飯，同佢打下麻雀咁，我哋出世後每一年都係咁過，係今年無辦法，只可以隔住玻璃門……」

向曾孫們送上親手製作的頸巾



冰冷的玻璃門雖將親人分隔，但熾熱的親情卻能穿透一切障礙。李小姐一行十餘人，一同為嫲嫲送上聖誕禮物，包括頸巾、手套等禦寒衣物，及一些零食與飾物。而耄耋之年的陳婆婆亦親手為曾孫們織就暖洋洋的頸巾，又為家人親手製作聖誕賀卡。李小姐形容，雖然嫲嫲有時會因久未見親人而「扭計」，但婆婆一旦見到曾孫們，便會立即笑得合不攏嘴，稱讚乖孫「好叻」、「好靚」，將所有不開心都拋諸腦後。而陳婆婆的曾孫們在收到「愛心頸巾」後，也當場換上，激動地與太嫲嫲隔空相擁。雖然他們未能親手將禮物交予對方，但當中所蘊含的情意卻如冬日暖陽般溫暖人心。