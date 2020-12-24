聖誕燈飾減　入行30年電工嘆疫情下商場、街道面目全非：冇氣氛

每逢聖誕節，聖誕燈飾隨處可見。不過，即使今日已是平安夜，但因為新冠肺炎疫情，部分商場選擇開源節流，不設聖誕燈飾。從事電工三十多年的鄭先生，以往不時都會負責大型商場的聖誕燈飾、銀行門外以及街道上聖誕裝飾的電路接駁。 然而因為疫情，公司原本接到的聖誕工程亦被逼腰斬，令他收入大減，曾經負責的栢麗大道今年亦沒有設置燈飾，變得「面目全非」，概嘆今年聖誕節恐怕欠節日氣氛。

每逢聖誕節，不少商場都會以的聖誕裝飾吸客，不過，因為新冠肺炎疫情，部分商場選擇開源節流，今年不設聖誕燈飾。

因疫情部分商場今年不設聖誕燈飾，鄭先生嘆今年聖誕節欠節日氣氛。（余俊亮攝）

入行三十年曾負責大型聖誕燈飾 鄭先生：很有滿足感

從事電工三十多年的鄭先生，以往聖誕節不時都會負責大型商場、銀行門外以及街道上聖誕裝飾的電路接駁。由從事電工到負責聖誕、新春工程，全因機緣巧合。鄭先生笑言，未做電工前在寫字樓做文職工作，但當年適逢六四事件，行業前景冷清，從報紙見到有公司招募電器學徙，加上希望學習一門手藝，又認為電工是一門專業技能，「日後多啲人請」，就展開了考電工牌入行的念頭，一做就做了三十年。他現職的公司專門負責展覽佈置，恰巧公司接到聖誕節燈飾的工程，讓他多一個工作機會。

他認為，接聖誕節的工程可以幫到收入，「要開夜開通宵，收入每小時乘1.5」，一晚工作四小時收入大概可達六百多元。

鄭先生以往聖誕節不時都會負責大型商場的聖誕裝飾電路接駁。（余俊亮攝）

最難忘栢麗大道工程 掛滿燈飾彷如星海

以往曾經負責中環一帶、栢麗大道以及愉景新城等大型商場的聖誕裝飾工程的鄭先生，雖然經常要熬夜開工，但仍然覺得很有滿足感，「捱更抵夜做完之後，整咗咁靚嘅燈飾，聖誕啲人出嚟睇到個個都讚」。被問到最難忘的工程，他就指是花了十多晚，在全長約三百多米的栢麗大道掛滿聖誕燈飾，「掛到星海咁，外圍影到好靚」，當時亦吸引了不少人到場打卡。他又形容，最困難的是整條大道人來人往，加上街道狹窄，「好窄嘅地方要做好多嘢」，使用升降車上落時亦要留意行人。

疫情令工程亦被逼腰斬 嘆今年聖誕欠氣氛

然而因為疫情，公司原本接到的聖誕工程亦被逼腰斬，栢麗大道今年亦沒有設置燈飾，他概嘆栢麗大道變得「面目全非」。他又預料，今年聖誕節恐怕欠節日氣氛，「我諗都冇咩節日氣氛，因為少咗人去商場各樣，有啲地方直情冇做聖誕燈飾，氣氛唔係幾好」。鄭先生說，以往聖誕都會預留檔期，「想聖誕做完食好啲、去旅行，咁辛苦享受下 ，（不過）今年邊度都唔使去」。

他又透露，這類型的工程一般商場只會找相熟的公司負責，若某一年中斷合作，商場來年可能會選用其他公司。被問到是否擔心無法再接聖誕燈飾的工程，他就直言今年合作因疫情中斷，「冇得驚唔驚，唔搵都正常」。不過他亦擔心公司的工作大減會「做唔住」。

去年花車嘉年華因疫情取消 做完就拆 鄭先生：梗係可惜

事實上，除聖誕節的工程，鄭先生去年新春亦負責花車巡遊「打卡位」的燈飾。被問到當中的困難之處，他就指要準確調整燈光的光度，不可以太光或太暗，避免電視直播時會出現光柵，即光線沿垂直方向散開。但因為疫情，去年花車巡遊轉為花車嘉年華，他亦負責嘉年華中的燈飾佈置，不過同樣因為疫情嚴重再一次取消，「年廿九做嘉年華，一做完就拆」，他嘆「梗係可惜，咁辛苦做咗嗰個做到尾都垂頭喪氣」。

工作減曾嘗轉考保安牌 寄望疫情來年好轉

疫情令工作機會大減，他的收入因此減少近一半，亦曾有數個月沒有工作，令他十分徬徨，「冇嘢做好耐幾個月去咗讀保安」。但幸好，期後透過朋友接到家居裝修工程，終於「有工開」。雖然有工作不用「手停口停」，但仍然令他有所憂慮，由於裝修單位的渠口沒有安裝隔氣，他很擔心會受感染，「危險都要做，（唯有）長期戴口罩唔好除」，放工亦要清潔好才敢回家。他期望，疫情可以盡快完結，來年的聖誕可以重拾節日的氣氛，「唔想（香港）死城咁」。