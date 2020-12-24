黎智英保釋｜何俊仁指法理上不應長期羈留：以我所識黎唔會偷渡

壹傳媒集團創辦人黎智英，被指勾結外國勢力危害國家安全，涉嫌違反《港區國安法》被控，加上他早前已就涉違租契欺詐科技園公司被起訴，他在兩案均被拒保釋，黎昨日（23日）就兩案一同到高等法院申請保釋，最終批准黎可即保釋離開。 前立法會議員何俊仁今日（24日）於電台節目指，由於警方於明年4月才完成調查，倘若黎智英這一次保釋不成功，估計需羈留至2022年，故盡全力申請保釋。他亦認為，目前該案僅處於指控階段，法理上不應長時間羈留。他並表示不擔心黎智英棄保潛逃，指政府早已監控黎智英的一舉一動。「偷渡一定唔會，以我所識嘅佢一定唔會，佢覺得應該留喺香港。」

何俊仁認為，目前該案僅處於指控階段，法理上不應長時間羈留。（資料圖片／梁鵬威攝）

黎智英好友、前立法會議員何俊仁透露，黎智英早前在羈留期間，享受閱讀的時間，更可以冷水沖涼，身體及精神狀況意外地良好。但他指，警方於明年4月才完成調查，倘若黎智英這一次保釋不成功，估計需羈留至2022年，即案件審訊期間才可離開。他強調，目前該案僅處於指控階段，連案情節要亦沒有，法理上不應長時間羈留。「困住起入面唔啱，咩叫無罪假定呢？」

何坦言，許多人不看好黎智英保釋，「因為釘到好實，政府出馬唔想佢保釋。」不過他認為，稍為認識本港法律，亦可推斷法官願意接受黎智英保釋。但黎智英曾一度為應否提出保釋感到猶豫，但考慮到家人、處理公司業務及明年接下來的審訊，倘若屆時向律政師申請將相當麻煩，故提出條件與法官商討保釋條件。「國安法法官係好大壓力，但我哋噚日係盡全力去搏。」

▼黎智英准保釋離開法庭的情況。(詳見下圖)▼

問到作為黎智英擔保人，會否擔心他棄保潛逃。何俊仁笑指，屆時將失去10萬元，並需負上責任，但他不擔心黎智英離開香港，因法庭早於在黎智英涉恐嚇東方報業記者一案中，已沒收他的護照。而他稱，黎智英有宗教信仰，其理念和意志堅定，即使需付出自由的代價，仍渴望為香港付出；而政府亦早已監控黎智英的一舉一動，「偷渡一定唔會，以我所識嘅佢一定唔會，佢覺得應該留喺香港。」

至於黎智英保釋後，不得接受電視、電台或網上訪問、不得在紙本或網上發布貼文、評論和訊息等。何俊仁認為，條款具有灰色地帶，例如在蘋果節目教授煮餸時說「都係美國牛肉好食」，是否觸犯保釋條件。他透露，黎智英保釋後，將不會在Twitter上發布「Merry Christmas」，生活上亦不再接觸不熟悉的人士，「無謂有灰色地帶俾人拗啦。」他亦指，黎智英羈留期間，壹傳媒仍能如常營運，估計蘋果日報可繼續獨立自主地運作。

▼控方指黎智英涉違國安法的指控。(詳看下圖)▼