黎智英被捕︱蔡英文聲援黎智英　稱香港民主法治已成「明日黃花」

壹傳媒集團創辦人黎智英，因早前被控欺詐罪被還押。台灣總統蔡英文12月16日在社群媒體上表態聲援黎智英。 蔡英文表示，黎智英的遭遇，讓人感歎港人感到驕傲的自由和法治精神，已成了「明日黃花」，基於對民主自由價值的堅持，「我要公開聲援黎智英先生」。

蔡英文在Facebook和Twitter聲援黎智英，她指，認識黎智英多年，黎的政治理念雖跟她不盡相同，但她佩服黎智英經營企業的膽識，以及對香港的由衷熱愛，這次黎智英的遭遇，讓人感歎香港人民感到驕傲的自由和法治精神，已經成了明日黃花。

她表示，警方逮捕黎智英時「這個幾近羞辱的畫面」，正在造成寒蟬效應，北京和香港當局對民主自由的戕害，令人想起台灣在威權統治的年代，雷震因為「自由中國」的言論遭到關押時，胡適曾經餽贈抒懷的詩句「萬山不許一溪奔」。

蔡英文說，世界人權日才剛過，香港自由人權的寒冬卻正凜冽，基於對民主自由的堅持，她要公開聲援黎智英，希望讓黎智英知道，全台灣、全世界都在看着這一幕，被羞辱的不是黎智英，而是香港的自由和法治。蔡英文的貼文還附上香港反修例運動的「黃雨傘」圖示。

台副總統賴清德隨後也在Facebook發文，他說，黎智英不畏強權，捍衛香港自由、人權的勇氣，令人欽佩，從香港眾志三子到黎智英被捕，都顯示北京和香港一再毀諾，戕害香港引以為傲的自由和法治精神，讓香港逐漸走向黑暗的威權年代。他憂心，一連串羅織罪名的逮捕行動，壓抑港人追求民主自由的聲音，因此呼應蔡英文，公開聲援黎智英，讓許多勇敢追求香港自由民主的鬥士，不會感到孤單，堅信堅信，自由、民主和人權是永不會滅的普世價值。

除了蔡英文和賴清德兩人外，台灣立法院長游錫堃幾日前也在Facebook轉貼美國副總統彭斯（Mike Pence）讚美黎智英「英雄」的新聞，強調他「也一直這樣認為」，明知山有虎，偏向虎山行，黎智英有100個理由離開香港，但卻選擇留下，黎智英對理想的堅持，令人感動與敬佩。