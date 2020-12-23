黎智英保釋｜公民黨指條件苛刻　削弱無罪推定：壓制日常生活自由

壹傳媒集團創辦人黎智英被捶違反《港區國安法》、欺詐等罪名被起訴，他在兩案均被拒保釋。黎今日（23日）就兩案一同到高等法院申請保釋，由指定法官李運騰處理，最終批准黎兩案每案500萬元，即合共1千萬元保釋，另3名人事擔保各10萬元，合共30萬元，期間須遵守不得離家、不可使用社交媒體等規定。律政司當場提出上訴，但法院維持原判。 公民黨今日通過社交網直播回應事件，本身是大律師的公民黨秘書長梁嘉善指，部分保釋條件與黎智英的潛逃、犯案風險關係不大，質疑過於苛刻。主席梁家傑質疑，從今次法官頒下的保釋條件可見，國安法為香港原有法例的保釋條件「僭建」了一些因素，要被告在未被定罪前，就放棄很多平常人應有的權利和自由，批評這是削弱普通法無罪推定的原則。

公民黨於fb直播回應保釋條件。（公民黨fb專頁截圖）

梁嘉善：部分條件與潛逃、犯案風險關係不大

除提交保釋金外，黎智英其他保釋條件包括不可使用社交媒體、不可接觸外國官員，除上庭和到警署報到外，需留在住所。此外，他不可從事任何請求要外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，不得接受媒體訪問、不得公開發表文章。黎亦需交出旅遊證件，每周到警署報到三次，不可離開香港。

葵青區議員張鈞翹表示，保釋候審應是一名被告人的權利，因為香港奉行普通法無罪推定，未被法庭定罪前都是無罪，現時根據《刑事罪行條例》，候審期間是否可保釋外出視乎3個因素：一、潛逃風險；二、保釋期間犯罪風險；三、妨礙司法公正風險。

公民黨秘書長梁嘉善。（鄭子峰攝）

公民黨秘書長梁嘉善表示，法庭在考慮保釋條件時，都是以上述3個因素作考慮，但觀乎今次保釋條件，公民黨認為極度苛刻、前所未見，部分保釋條件與黎智英潛逃風險、犯案或妨礙司法公正的風險關係不大，例如不得離家、一星期向警署報到3次等。她認為，在無罪推定的大原則下，這些條件對黎的生活有嚴重影響，壓制平常生活的自由。

國安法第42條提到「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」。張鈞翹指，這情況下就要被告自己去說服法官，保釋期間不會再實施危害國安行為，變相令法官考慮保釋要求時都限制重重，而這些條件完全是不在《刑事罪行條例》的3大條件中，可以說是「僭建」保釋條件。

梁家傑補充，在國安法第42條框架下，被告在未被定罪前已被迫放棄言論自由、在網上平台對話的自由，因此他認為國安法額外增加的保釋條件，會削弱保釋候審的人權、未被定罪者的自由，損害無罪推定的原則，這亦是國安法非常值得商榷的原因。

控方指黎智英涉違國安法的指控。(詳看下圖)