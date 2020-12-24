新冠肺炎｜佛教醫院95歲病人入院15日後初確診　當局收緊恩恤探訪

新冠肺炎疫情持續，今天（24日）新增71宗確診個案，另有約50宗初步確診。在初步確診個案中，有一名95歲男子是佛教醫院的病人，他在12月9日因發燒而入住伊利沙伯醫院，病毒測試是陰性，但轉到佛教醫院後，近日又再發燒，最新的病毒檢測是陽性，醫院管理局仍需時間調查他在院內或院外感染。 另外，由於聯合醫院懷安科病房病人受到感染，懷疑是因有恩恤探訪的家屬傳染給病人，醫管局決定收緊恩恤探訪安排。

佛教醫院95歲男病人初步確診。 (資料圖片)

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，佛教醫院康復內科及骨科房一名95歲男子初步確診，他在12月9日因發燒而入住伊利沙伯醫院，當時的病毒測試是陰性，經服用抗生素等治療後，他的病情轉好，「醫生覺佢係病菌感染，畀抗生素後…病徵消失，血指數一直有進展」，因此無再為他做病毒檢測。

12月13日他轉到佛教醫院做康復治療，不過近日他再發燒，最新一次檢測呈陽性，CT值是24，未有抗體，已轉回伊院隔離病房治療。

經追蹤調查後，醫管局發現9名病人屬於密切接觸者，其中6人仍留在醫院，會安排隔離，另外3人已出院，會由衞生防護中心追查，而照顧該名初步確診的醫護人員都有合適防護裝備，無人屬密切接觸者。醫管局會與衞生防護中心追查病人感染源頭，暫時未能確定是院內或院外感染。

劉家獻表示，佛教醫院一名95歲男病人初步確診，院方得悉後已安排隔離治療。（梁鵬威攝）

聯合醫院3名懷安科病人昨天初步確診，醫管局再發現多一名病房護士是密切接觸者，因病人進食時曾咳嗽，該名護士所以屬於密切接觸，會安排檢疫。

另外，經調查後發現該病房曾有6名家屬獲得恩恤探訪，醫管局擔心家屬會把病毒帶入醫院，會收緊恩恤探訪的安排，一般而言只會容許家人探訪，每次不多於30分鐘，院方審查會更嚴謹，問清楚有無病徵、外遊史、接觸史，要求探訪者做好衛生，必須戴口罩，限制其活動，不可與病人有多身體接觸，不可餵食，他希望市民諒解，因措施是為了保障病人。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼