【新冠肺炎】北京西什庫教堂今起暫停開放　昨增1宗無症狀感染者

因應新冠肺炎疫情，天主教北京教區西什庫天主堂周四（24日）發布緊急通知，指北京西什庫教堂即日起暫停開放。同時，北京周三（23日）新增報告1宗無症狀感染者，其已轉運至定點醫院隔離觀察。

通知指出，近期北京新冠病例時有出現，堂區周四早上接到上級部門緊急通知，北京將繼續採取「雙暫停」措施，即日起嚴格落實暫停對外開放、暫停集體宗教活動的措施。故此，堂區自即日起暫停開放，直到另行通知，希望廣大教友理解及配合，繼續做好疫情防控工作。

同時，通知還特別提醒，凡是本月18日至23日到過西什庫順天府超市的人員，包括神長教友，都要盡速到屬地社區報到及接受居家隔離。

據當局通報，北京周三全日無新增報告本地確診病例、疑似病例，惟新增報告1宗無症狀感染者；無新增境外輸入確診病例，疑似病例和無症狀感染者。

該名新增患者為順義區一名34歲付姓男子，其是海淀區奧北興華科貿中心有限公司員工，因參加研究生入學考試，前一日於順義區接受核酸檢測，同日乘坐國航CA8347航班赴浙江寧波公幹。

至周三，順義區疾控中心在核酸檢測報告呈陽性後立即聯繫付男。浙江省衛生健康部門透露，當地相關機構結合流行病學調查、臨床表現、實驗室檢測等結果，診斷付男為無症狀感染者，其已轉運至定點醫院隔離觀察，3名同行人員核酸檢測結果均為陰性。

事後，順義區第一時間對付男常住的屋苑實施封閉式管理，並採集付男4名同住家庭成員的咽拭子樣本4件、家庭及樓道等公共空間環境樣本38件、同樓宇居民咽拭子樣本84件，經檢測均為陰性。

當局同時對屋苑內近2000名居民實施全員核酸檢測，結果有待公布。至於付男所住樓宇的居民則要接受居家觀察措施，其他樓宇居民依據檢測結果亦將採取相應的必要防疫措施。另外工作人員已對付男家庭及所在樓宇實施終末消毒，並對小區內公共空間進行全面消殺。

（綜合報道）