新冠肺炎｜檢疫女子失蹤一日後自行折返醫院　報稱不適轉送瑪嘉烈

醫管局昨日公布，一名25歲女檢疫人士在北大嶼山醫院求診後失蹤，未有按指示登車返回竹篙灣檢疫中心。當局今日（24日）指，該名女子今早返回北大嶼山醫院，當時報稱不適，現時已送瑪嘉烈醫院隔離病房，當局已為她作新型冠狀病毒檢測，正等待結果。

12月22日一名25歲女檢疫人士在北大嶼山醫院求診後失蹤，未有按指示登車返回竹篙灣檢疫中心。該名女子12月24日早上自行返回北大嶼山醫院，當時報稱不適，已送瑪嘉烈醫院隔離病房。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日在記者會表示，該名女子現時已自行返回醫院，惟尚未清楚她擅離期間的行蹤，院方會配合警方調查，他呼籲市民若有檢疫及隔離令一定要合作，不能自行離開。劉家獻批評相關做法是不負責任行為，增加傳播病毒風險，已提醒醫院要注意有隔離檢疫令病人，並會加強巡邏。

醫管局昨日指，一名正於竹篙灣檢疫中心接受檢疫的人士，昨早由衞生署安排由檢疫中心乘坐救護車到北大嶼山醫院急症室求診，病人完成治療後並無乘搭衞生署安排的交通工具返回檢疫中心。據了解，該人士為25歲女子，原定今日完成檢疫，周二（22日）的檢測結果呈陰性。

劉家獻批評，擅自離開的做法是不負責任行為，增加傳播病毒風險。（梁鵬威攝）

警方今早表示，今日（24日）早上約9時接獲北大嶼醫院職員報案，指在醫院內發現女事主，案件已交由相關部門跟進。消息稱，警方接報調查後，懷疑有人不滿「疫監」加兩日擅離醫院，警員昨日在北大嶼山醫院及東涌一帶搜尋女事主，並到其報住的彩虹邨寓所附近了解，未有任何發現。

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