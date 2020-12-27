屯赤隧道｜屯門公路塞車替代之選？　實測新路屯門出中環需51分鐘

屯門區市民過往出九龍或港島，必經屯門公路，惟該路段交通意外頻密，經常導致塞車。屯赤隧道通車後，或為新界西北居民，提供多一條替代路線選擇。惟經新通車的屯赤隧道，繞經大嶼山前往九龍或中環的迂迴路線，會否比塞屯門公路更「著數」？ 《香港01》在屯赤隧道通車前後，實測使用屯門公路及繞經屯赤隧道兩條路線的所需時間。兩路線起點，一律由屯門市中心出發，前往中環碼頭。使用屯門公路的實測於上周三（23日）的非繁忙時間進行，當日由屯門出中環，在沒有塞車情況下，車程時間約為30分鐘。 至於今日（27日）下午的實測，由屯門繞經屯赤隧道及青嶼幹線出中環，全程需時約51分鐘，較使用屯門公路出市區的測試，多花21分鐘。 惟屯赤隧道首天通車，引來市民試用新路，車多擠塞。屯門公路「往績」，一旦發生交通意外，塞車時間以半小時起計算。按實測結果，當屯門公路擠塞時，駕駛者改行屯赤隧道「兜路」或會更快。

《香港01》實測屯門公路當日，交通順暢，未有發生交通意外。（影片截圖）

《香港01》上周三（23日），於下午2時非繁忙時間，由屯門市中心出發往中環碼頭，僅2分鐘就順利駛入屯門公路。在沿途暢通無阻，沒有塞車的情況下，經屯門公路約14分鐘就已到達青衣，再沿3號幹線經西隧，全程約30分鐘就直達中環。

記者今日（27日）大約下午1時半，再由同一起點出發，實測駕車由屯門經屯赤隧道到中環的車程。今日屯門區內交通初時正常，惟進入皇珠路、龍富路一帶後，因新路啟用吸引市民試行新路，龍富路迴旋處多車進出，交通逐漸擠塞。

屯赤隧道下午車多 南行車速僅時速30至40公里

進入屯赤隧道後，南行管道內同樣因多車，原本時速最高行80公里的隧道，只能以時速30至40公里行車，最終需約15分鐘才走畢整條隧道，當時已是1時54分。根據《香港01》今早的實測，由機場到屯門市中心，暢順時只需約14分鐘，走完整段隧道只需約5分鐘。

離開屯赤隧道後，交通大致暢順，經北大嶼山公路往九龍方向，沿汲水門大橋及青馬大橋，抵達青衣時全程已花約36分鐘。比較新路通車前，由屯門經屯門公路到青衣的數據，慢了約22分鐘。最後，記者沿3號幹線到中環碼頭，結果花近51分鐘才由屯門市中心到達中環，較用屯門公路的測試，慢約21分鐘。

過去3年屯門公路平均隔日發生一宗意外

惟屯門公路經常因交通意外引致塞車。翻查運房局數據，2017年6月至今年6月，屯門公路共發生589宗，若按日數平均計算，過去3年幾乎隔天就有1宗意外。至於每次交通受阻時間，平均約半小時，最長曾塞4.5小時。

若計及屯門公路一旦發生意外，塞車時間平均以半小時計。在屯門公路塞車時，似乎改行新路會更快捷。日後居於屯門的駕駛者，出門前可先留意屯門公路的路況，必要時改走屯赤隧道公路，經青嶼幹線到九龍或港島，或許是新選擇。

運輸署︰市民趁假日駕車試行新路 車流量高於一般周日

運輸署發言人表示，今日青嶼幹線豁免收費及屯赤隧道通車大致順利，該署觀察到由中午開始，車流量增加並高於一般周日，而其中大部分為私家車。部分地點，如龍富路出現車龍，東涌市中心一帶交通亦較為繁忙，相信是市民趁假日駕車試行新路所致。至於屯赤隧道南行管道內，下午2時許亦發生一宗輕微交通意外，造成約10分鐘的短暫阻塞，無人受傷。

▼屯門至赤鱲角北面連接路12月27日早上8時通車▼