屯赤隧道｜造價448億工程延誤4年　未駁屯門西繞道「最失敗一步」

屯門赤鱲角連接路全長約9公里，受工程延誤影響「斬件」通車，其中1.6公里的南連接路於2018年已通車，餘下的北連接路今日（27日）終於啟用。新通車的北面連接路，包括一條長約5公里的海底行車隧道（屯赤隧道），連接港珠澳大橋香港口岸人工島至屯門南。新隧道刷新本港最長、最深的行車隧道等多項紀錄。 造價448億元的屯門赤鱲角連接路工程，早在2007年的《施政報告》提出興建，當時預計連同「屯門西繞道」可在2016年竣工，兩項工程造價估計超過200億元。不過項目向立法會申請撥款時，造價已大幅調升，埋單價貴估算逾倍，全線通車時間更延誤4年。 屯赤隧道今日通車，原本作為接駁配套道路的「屯門西繞道」，近日才有初定走線消息，將變成繞行屯門東的「屯門繞道」，更預計「遲到20年」要等到約2036年才落成。接駁的繞道未通，新增車流或會進入屯門一帶，製造交通樽頸。有立法會議員形容，繞道遲到令重要基建配套不足，「成盤棋入面最失敗嘅一步」。

屯赤隧道6項「第一」 通車前一年收費轉免費

政府在屯赤隧道通車前，宣傳新隧道的多項創舉。屯赤隧道不僅刷新本港行車隧道最長、最深紀錄，另有4項「第一」，包括首次在海床底鑽挖鑽道；首次以飽和高壓技術施工，安排工程人員輪換，在位於海床底工地設壓力艙作息。新隧道亦為首條於行車隧道底，設公用設施走廊的隧道；施工時亦採用了，全球最大的隧道鑽挖機施工。

屯赤隧道原先設計為收費道路，建造時在屯門出入口設有收費亭。但港府於2019年宣布豁免青嶼幹線及屯赤連接路收費，佔地5.4公頃的屯赤隧道收費廣場及相關工程，已花費30.5億建造，行人天橋及收費亭等設施都已建成，但因「政策急轉彎」用途要急改。現時收費廣場附近用地，已改為專營巴士廠及巴士停車場用途。早前運輸署批出的隧道管理合約，由交通基建管理公司投得，4年期的管理、營運及維修合約，價值已達2.99億元。

(01製圖)

工程問題致延誤

屯赤隧道發展一波三折，因大橋人工島填海工程問題，承建商建造隧道中途，部分隧道走線要降低10米及修改設計，導致屯赤連接路要「斬件」通車。至於原規劃，在屯赤隧道屯門出入口附近，作為接駁配套的「屯門西繞道」，原預期與屯赤隧道一同通車，惟一直處於研究階段。直至近日才傳出，當局決定改走線，改為興建繞經屯門東的「屯門繞道」取代，但該繞道預計到約2036年才完成。

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌認為，屯赤隧道通車時的交通配套不理想，欠缺屯門繞道疏導屯門皇珠路及龍富路的交通，形容「成盤棋入面最失敗嘅一步」。他表示，隧道通車後，兩條路將肩負龐大交通流量，元朗及屯門往機場方向的車輛，需要行駛該兩段路；而該處本身交通已繁忙，且多大型貨車出入，憂成為交通樽頸。

龍富路、皇珠路改善工程要等多10年

根據運輸署的預測，皇珠路的交通情況至2026年，仍維持在可控水平，不過陳恒鑌對此有保留，認為皇珠路當初設計，並非作主要幹道，原本設計就需要屯門西繞道疏導。他續稱，近日政府「放風」將規劃屯門繞道，相關工程包括擴闊龍富路、皇珠路及海榮路。但陳批評，政府太遲規劃，後知後覺，認為屯赤隧道屬龐大基建項目，絕不應被個別路段、配套不足而影響成效，「似有咗雞但係無豉油」。



《香港01》早前取得消息指，政府擬興建11號幹線及屯門繞道，同時會在兩幹道通車前，先行擴闊及改善龍富路、皇珠路及海榮路。惟相關改善工程，仍有待勘測研究及初步設計，預計要在10年後，目標於2031年或以前完成。