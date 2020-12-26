屯赤隧道｜一文睇盡駕駛須知　屯門入口有迴轉處　盤點4塞車黑點

屯赤隧道將於明日（12月27日）早上8時通車，政府預料來往屯門南和機場可大幅縮短三分二，屆時車程只需10分鐘，足足節省20分鐘；同時青嶼幹線亦於當日凌晨起豁免收費。 不過駕駛者需留意，全長5公里的屯赤隧道，共設12部「快相機」；隧道屯門的出入口設於龍富路迴旋處旁；大嶼山出入口，則位於港珠澳大橋香港口岸。有立法會議員擔心，新隧道於屯門的接駁道路網未完善，憂隨時會加劇屯門區塞車情況。 《香港01》整合新隧道通車的駕駛人士須知，及駕駛指南，方便駕駛者行駛新路。

屯門來往機場車程縮短 有望分流屯公車流

屯赤隧道毋須收費，政府預料通車後，往返屯門南發機場的車程將大幅縮短，只需10分鐘，可節省約20分鐘的行車時間。另外，運輸署預料，新路通車將可分流屯門公路約一成車流；而青嶼幹線車流亦會少兩成。運輸署又稱，估計繁忙時段，新隧道每小時的單向車流量，為2,200小汽車單位，即相等於2,200輛私家車流量。

+ 4 + 4 + 4

屯門出入口位於屯門第40區 經迴旋處進入

屯赤隧道的出入口設於屯門第40區，鄰近屯門內河碼頭。從屯門市中心出發前往隧道，可經屯門公路，進入皇珠路，再轉往龍富路，之後進入迴旋處。駕駛人士需留意，需於迴旋處第三個路口駛出，以進入隧道。大嶼山一端的出入口，則位於港珠澳大橋香港口岸人工島。

由於屯赤隧道的屯門出入口，鄰近內河碼頭，旁邊是屯門第38區填料庫。記者在隧道通車前，在現場見不少大型貨車出入。民建聯立法會議員陳恒鑌受訪時提醒，駕駛人士若要使用新隧道，須注意減慢車速及行車安全。警方亦預料，在隧道通車後，由屯門公路轉到皇珠路、龍富路等路口，於通車初期或會較繁忙，會加派人手留意交通，並呼籲駕駛者可使用其他道路，如鳴琴路、青雲路、龍門路等進入新隧道。另外，政府早前亦表示，在迴旋處一帶加設減速黃帶，以及訊息顯示屏，提醒駕駛人士減速。

隧道啟用後屯門區的潛在塞車黑點： - 屯門公路市中心段 - 皇珠路 - 龍富路 - 龍富路迴旋處

車速限制每小時80公里 設12部快相機

屯赤隧道全長5公里，雙線雙程行車，最高車速為每小時80公里。政府早前透露，兩條隧道管內共設12部超速檢控攝影機（俗稱快相機）。

青嶼幹線27日凌晨起轉免費

隨屯赤隧道通車，青嶼幹線豁免收費的措施亦可落實，政府決定於由12月27日零時零分起，豁免青嶼幹線收費，駕駛人士毋須於大嶼山收費廣場停車繳費，可直接駛過收費廣場。不過，駕駛人士若前往馬灣，仍需在馬灣收費廣場的閘口停車，職員查核禁區許可證，離開時則可直接駛過收費廣場。

屆時大嶼山收費廣場一帶將有道路工程，配合轉免費安排。青嶼幹線往九龍方向的行車線將減至6條，往機場方向則為5條，車速限制維持在每小時50公里；道路工程完成後，該處行車線將一律減至4條，與附近路段保持一致，最高車速將可增至每小時80公里。