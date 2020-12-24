出走病人李運強准保釋　庭上稱：唔係餐餐次次走咗去　唔知咁嚴重

新冠肺炎確診男病人李運強，因涉擅離伊利沙伯醫院隔離病房，病毒檢測成陰性後即被控及押上法庭，李今（24日）在九龍城法院提尚時並無律師代表，他亦坦言向裁判官稱：「唔知咁嚴重」，雖然控方指他有潛逃風險，李卻說：「唔係餐餐次次走左去，希望大官畀次機會。」雖然庭上已一再提及李在離開醫院前，其新冠肺炎病毒的檢測結果為陰性，但法院各人仍是小心翼翼，李發言其間口罩一度脫下並露出鼻孔，書記見狀亦即提醒李：「戴番口罩先。」

被告的隔離令已解除

被告李運強（63歲），涉違反香港法例第599 A章《預防及控制疾病規例》第32條。控罪指他於本年12月18日至20日，在香港自知屬受指明傳染病感染的人，即2019冠狀病毒病，身處公眾地方而使其他人蒙受感染的危險。他穿上羽絨和綠色口罩上庭，未有律師代表。

控方要求案件押後，以讓警方會繼續調查和索取法律意見，又透露被告的隔離令已被解除。

被告李運強離開法院的情況。(詳看下圖)

原為緊密接觸者再送亞博隔離

控方續指，衞生署於12月7日告知被告他為緊密接觸者，並將他隔離。他於11日其病毒檢測為陽性，被送至亞博隔離，之後轉送伊利沙伯醫院。被告獲告知不可離開病房和醫院，惟有職員於18日下午4時許，見到被告在梯間，之後已不在病房。

業主指被告欠租不會讓他租住

閉路電視顯時，被告當天5時許離開伊院。警方於20日晚上10許收到報告，在長沙街和上海街附發現被告，並送他返回醫院。被告23日的檢測結果為陰性，警方即捕被告，被告在會面紀錄指，因怕在醫院接受診治和打針，因此離開醫院。

控方指被告因欠租，不可回原有住處，其業主已表明不會把單位再租給他。

被告稱第一次出走

被告卻稱他每月領5000元綜緩過，又稱：「第一次走左去...唔知咁嚴重。」他又說「唔係餐餐次次走咗去」，年逾60第一次涉犯法，「希望大官畀次機會」。他又指自己這幾天「訓又訓唔到、食唔食唔到」，並一度質疑院方「知我無事，又唔畀我走」。

書記提示不要碰文件

被告陳辭時其口罩一度脫落至口部，露出鼻孔，一名男書記立刻謂：「戴番口罩先。」被告隨即整理其口罩。庭上稍後向被告出示文件，該書記又稱：「唔好掂！」。

主任裁判官嚴舜儀最後准被告以500元保釋，期間不可離開香港，於48小時內提供報稱地址。

案件編號：KCCC3338/2020

被告李運強逃離醫院至被發現經過。(詳看下圖)