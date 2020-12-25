新冠肺炎｜指定酒店檢疫延至21日　抵港市民：好突然，要使多五千

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府昨晚（24日）突公布，由今日（25日）起所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。

有今早抵港市民批評延長檢疫期措施推行得太急，而抵港後須出示新的酒店確認文件才可進行檢測，令禁區內情況混亂，不少抵港人士要「臨急臨忙喺入面打電話去改酒店，錢都未畀到」，亦有人鼓譟。該旅客認為港府應以上機時間作劃線，給予旅客緩衝期。

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疫情下的聖誕節香港國際機場有別於以往人山人海的情況，十分冷清，更猶如「死城」。昨晚平安夜港府突公布抵港前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，需要在指定檢疫酒店強制檢疫21日。今日於機場中，步出接機大堂的人士寥寥可數，抵港人士於接機大堂可行至鐵馬劃成的等候區，登記後排隊乘搭專車前往其預約的檢疫酒店。

由以色列回港探親的鄧先生約今日早上7時下機後，才得悉政府延長檢疫至21日的安排。他指由於下機後須出示酒店21日的預約確認書，才可繼續進行檢測等入境程序，故不少人要立即更改預約，情況混亂，亦有人鼓譟，「一大班人好似滯留咁，啱啱先喺入面打電話去改酒店，錢都未畀到，都幾麻煩」。他又直言自己屬較幸運，只花10多分鐘便聯絡到酒店延長預約，惟他觀察到不少人仍在禁區內張羅。

鄧先生又批評，一大班人聚集同一時間打電話更改酒店預約，擔心有更大感染風險。他現時則要花費多4,000至5,000元於檢疫酒店上。鄧先生會於本港逗留一個半月，他無奈指現時已是提早回港，但仍「估唔到咁突然（延長檢疫期）」。他提出政府應以上機時間作劃線決定檢疫14日或21日；並促政府平衡疫情防控需要及市民的難處，「刊憲個陣仲坐緊飛機，唔係等人上晒機先話延長，無咗個緩衝期係好唔方便，最少都一日時間通知啦」。

鄧先生提出政府應以上機時間作劃線決定檢疫14日或21日，並促政府平衡疫情防控需要及市民的難處。（黃金棋攝）

由美國返港探親的趙小姐同樣批評政府延長檢疫措施太急，「21日唔係問題，但可唔可以畀幾日Buffer（緩衝）位呀？」她稱抵港時職員指21日檢疫期一定要住在同一間酒店，直指如酒店未能容許延長預約，「唔畀你取消收你錢都無辦法，呢樣真係好麻煩囉」。她又指，起初致電其預約酒店延長入住期，惟沒有人接聽電話，其後「好彩」才可更改到。