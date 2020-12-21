指定檢疫酒店｜今抵港者發現之前訂房不符要求　機場等專車1小時

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前宣布，由明日（22日）凌晨起，所有由外國返港人士須入住指定檢疫酒店，首批有36間酒店參與。當局於機場接機大堂旁邊設層層鐵馬，並在等候區設5條專車路線，讓抵港居民及特定旅客等待前往指定檢疫酒店，涵蓋港島、九龍及新界。現場觀察由步出接機大堂約要等待逾1小時，才可上到專車。 按法例規定，今日抵港者已須入住指定酒店。有早前已預訂旅館房間作檢疫用途的抵港人士，被機場的衞生署人員指不符要求，須「臨時臨急要搵番個36間」，檢疫14日共要額外花費7,000多元。該旅客批評指定檢疫酒店價格過高，斥政府「無睇到民生疾苦」。

由明日凌晨零時起，所有從外國地區抵港人士須入住指定檢疫酒店，並必須乘坐由政府安排的專車直接前往酒店。

今日（21日）下午在香港國際機場接機大堂，抵港旅客人數甚少。而當局則擺設了大批鐵馬，設立等候區讓抵港人士輪候政府專車到指定酒店。而在下午約2時，等候的市民只約30名。當局早前指接載返港人士從機場到指定檢疫酒店的專車平均每30分鐘一班，然而根據記者觀察，旅客由步出接機大堂起計，約要等待逾1小時才可上到專車。

「局住臨時臨急又要搵番個36間」

由東南亞國家抵港的王先生指昨日（20日）傍晚抵港，於禁區內等候檢測結果至今日（21日）下午1時許才可離開，並無奈指「攰都無辦法」。他表示，出發前已預訂旅館房間作檢疫，預訂時港府仍未公布抵港人士須入住檢疫酒店。惟在禁區衞生署人員卻指其預訂的旅館不符合當局要求，「局住臨時臨急又要搵番個36間（指定檢疫酒店）」。

王先生又稱，昨夜找檢疫酒店時「平個啲都畀人book晒，愈睇啲價錢愈高個啲」。最後他在航空公司職員協助下成功預訂，惟須額外花費7,000多元，比原本預訂的旅館房間價格更高。他斥政府「無睇到民生疾苦，揀啲價錢好似係畀有錢人，啲酒店價錢range（範圍）係貴咗啲」。

另一名抵港的市民黃女士則指，在禁區內等候檢測結果時間可接受「好順暢，step by step（一步一步）咁」。她又稱因突然要返港，故亦是臨時才預約指定檢疫酒店，但認為亦不太難預訂，「喺網上都好易搵到，又有平有貴」。