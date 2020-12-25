聖誕節晚六合彩有得對冧吧　下周二攪珠一注獨中料可獲2400萬

新冠肺炎疫情持續多個月下，六合彩停辦近8個月，至9月下旬才恢復，全年至今晚（25日）聖誕夜只辦29次。賽馬會網頁顯示，估計聖誕節晚六合彩頭獎一注獨中，可獲得1,700萬元。 投注晚上9時15分截止，總投注額為約3,000萬元。結果今晚再未有幸運兒，連二獎也無人中，下期攪珠將於下周二（29日）舉行，馬會估計一注獨中可捧走2,400萬元。

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由於連續兩期無人中頭獎，今期多寶有12,243,591元，總投注額為29,557,188元，頭獎一注獨中估計獎金為1,700萬元。

今晚聖誕夜六合彩攪珠，頭獎獨中將獲得約1700萬元獎金。（資料圖片）

聖誕節晚六合彩攪出號碼為：14、18、24、27、28、41；特別號碼為：45。

39.5注中三獎 派彩每注10萬元

馬會公布，今晚頭獎及二獎都無中人，三獎有39.5注中，每10元一注派彩103,500元。下期攪珠為下周二晚，由於連續三期無人中頭獎，馬會估計下期一注獨中，可捧走2,400萬元。

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六合彩9月下旬始恢復攪珠 投注站不賣彩票

馬會因應新冠肺炎在港爆發，於2月1日新春金多寶攪珠後，一直暫停六合彩，直至9月24日才恢復，但不設投注站買彩票，以以有人群聚集。初期馬會每周只舉辦一次攪珠，至11月10日起，則改為逢星期二及五攪珠。

第三波疫情在10月底放緩，馬會由11月１日起放寬場外投注站安排，於賽馬日開放19間場外投注處，但仍不設購買六合彩彩票。顧客在進入場外投注處前均須接受體溫檢查，並須在場內佩戴口罩，馬會會在場外投注處出入口為顧客提供酒精搓手液，並在場內繼續實施特別措施以確保適當的社交距離。

不過隨着第四波疫情大爆發，馬會決定由12月2日起暫時關閉所有場外投注處，直至另行通知。最新開放銅鑼灣波斯富街、旺角彌敦中心及屯門市廣場的三間投注站，供顧客戶口存款或提款、及兌換現金券或中獎彩票，不設投注服務。

▼疫情下的平安夜▼