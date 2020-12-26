首個觀塘工廈改建過渡性房屋獲批資助　料明年動工　22年首季入伙

運輸及房屋局局長陳帆今天（26日）在網誌表示，本港首個工廈改建的過渡性房屋項目在平安夜當天（24日）已獲批出撥款，目標明年年中動工，如一切順利，於2022首季入伙，惠及116個家庭，約370人。現時已覓得土地興建過渡性房屋，可提供約13400個單位。

運輸及房屋局局長陳帆今天（26日）在網誌表示，本港首個工廈改建的過渡性房屋項目已獲批資助，目標是明年年中動工，於2022首季入伙。（資料圖片／高仲明攝）

運輸及房屋局局長陳帆表示，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會，已向該項目批出上限6,150萬元。初步估計可將位於觀塘鴻圖道、樓高十層的工廠大廈，改建成為116個單位，當中包括7個二人單位、78個三人單位、30個四人單位及1個無障礙單位，可住約370人。目標是明年年中動工，2022年第一季入伙。

陳帆指，現屆政府重新推出活化工廈政策，容許工廈全幢改裝為過渡性房屋。為促成民間主導的建議，城市規劃委員會同意，如經運房局轄下過渡性房屋專責小組統籌，在位於市區及新市鎮地區，包括在「商業」、「綜合發展區」、「其他指定用途」註明「商貿」以及「住宅」地帶內已作整幢改裝的工業大廈，作為期不超過五年的過渡性房屋項目，可視為屬分區計劃大綱圖內經常准許的臨時用途。

地政總署會免收整幢改裝工廈作過渡性房屋指定用途的地契豁免書費用，及處理申請的行政費用。當局希望提供更多過渡性房屋，協助更多正在輪候公屋的基層市民，透過較相宜的租金，和改善的居住環境，以減少生活壓力。

專責小組與業主及香港社區組織協會聯繫、實地視察及商討，初步評估該工廈是否適合改為過渡性房屋。小組協助與其他部門協調，研究如何改動現時的工商業樓面間隔用作過渡性房屋，加建廚廁及公共空間，變為適合居住的單位。小組支援業主向部門提交改建申請，協助業主及社協提交資助申請，包括聘請專業顧問、日後改建等開支，令他們在承擔社會責任時有預算。

屋宇署、消防處在符合《建築物條例》及《消防條例》方面提供意見及支援，令項目盡早開展，並研究如何縮短改建時間。