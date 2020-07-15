活化工廈接46宗申請六成獲批　重建後可提供587萬平方呎樓面

政府於2018年施政報告提出活化工廈措施，容許業主向城規會申請放寬非住用地積比率以進行重建，最多為兩成。 根據發展局回覆立法會議員質詢，截至今年6月底，連同已撤回的2宗申請，城規會共接獲46宗申請，當中28宗獲批，其重建項目落成後可提供54.6萬平方米、即約587萬平方呎的樓面面積。

發展局指，就工廈申請放寬地積比率以進行重建，截至今年6月30日，城規會共接獲46宗申請。（資料圖片）

發展局指，截至今年6月30日，城規會共接獲46宗申請，當中28宗獲批、2宗撤回、1宗不獲批，其餘15宗則在處理中。

在已獲批的28宗申請，其重建項目落成後可提供54.6萬平方米、即約587萬平方呎的樓面面積，當中包括25.7萬平方米、即約276萬平房呎的商業樓面面積；28.9萬平方米、即約311萬平方呎的工業樓面面積。

將推行補地價仲裁先導計劃改善措施

發展局指，獲批的28宗申請中，18宗須向地政總署申請土地契約修訂以落實重建項目。截至2020年6月30日，當中有 11宗個案的業主向地政總署申請契約修訂。修訂申請正在處理當中，他們需付十足土地補價；發展局亦正就現行的補地價仲裁先導計劃訂定改善措施，並快將推出實行。發展局相信先導計劃能有助土地契約修訂在計劃下規定的時間表內盡早簽立。

根據2018年施政報告重啟活化工廈計劃，就1987年前落成的工廈，業主可向城規會申請放寬兩成興建密度進行重建，並須在獲批三年內完成契約修訂，並按現行機制繳付十足補地價。