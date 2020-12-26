新冠肺炎｜觀塘玉蓮臺喉管常滲漏　居民：成日要換即係有問題

新冠肺炎疫情持續，觀塘花園大廈玉蓮臺第二座昨日再添一人染疫，累計共8人確診，涉及4個單位。政府今（26日）起在該區增設流動檢測站，為居民進行強制檢測。有居民表示，大廈喉管以往經常滲漏，直至近年改換膠喉後，情況才有所改善，但不知是否所有單位都已換喉管；亦有街坊指，大廈環境衞生不佳，不時有人亂拋口罩，而玉蓮臺4座大廈互通，直斥當局只要求第二座檢測非常不足。

觀塘花園大廈玉蓮臺第二座昨日再添一人染疫，累計共8人確診，政府安排檢測承辦商在鄰近的孔雀樓籃球場設立流動採樣站，長者指，輪候時間約為15至20分鐘，站立多時已非常疲累。（黃寶瑩攝）

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玉蓮臺第二座昨再添1人染疫，涉及的4個單位中，當中2個單位是同層相鄰，另外2個單位是上下層同一號碼，衞生防護中心不排除大廈內有傳播，安排檢測承辦商在鄰近的孔雀樓籃球場設立流動採樣站。有長者指，輪候時間約為15至20分鐘，站立多時已非常疲累。

玉蓮臺2座居民梁先生指，其單位喉管早前曾出現滲漏，但情況不算很嚴重，但近兩年更換喉管後，情況已有改善，但喉管要連同上下的單位一同更換才成事，前後花了2年時間才完成維修，未知是否所有單位都已完成更換。

梁先生指，以為今日便要禁足，遂向公司告假，「早知放工先嚟驗」，批評政府的指示不清晰。（黃寶瑩攝）

徐先生指，其單位喉管曾有滲漏，喉管不時要更換，「成日要換即係有問題」。（黃寶瑩攝）

被問到會否擔心當局再次「突擊檢查」要進行強制檢測的大廈，梁表示，以為今日便要禁足，遂向公司告假，「早知放工先嚟驗」，批評政府的指示不清晰，令居民無所適從。

當區區議員黃啟明指，不確定是否所有居民已更換，不排除有居民不合作，拒絕更換喉管，成為「走漏個案」。（黃寶瑩攝）

另一居民徐先生指，玉蓮臺4座相連，居民可自由穿梭4幢大廈，認為當局只要求爆疫的2座強制檢測的決定只是很表面，形容相關決定「可笑」。他又指，一直都很擔心疫情，但本港爆疫至今已一年，形容「未畀政府搞死已經好好」。

玉蓮臺第二座的喉管已由生鐵喉更換為膠喉管。（黃寶瑩攝）

徐先生又透露，其單位喉管曾有滲漏，負責管理的房協隨即為他們更換，大廈喉管每隔10年左右便會換一次，認為當局在這方面做得不俗，但坦言「成日要換即係有問題」。他續指，當局近年為屋苑的喉管，由生鐵喉改為膠喉後情況已大幅改善。

記者到玉蓮臺第二座視察時，發現有新的膠喉被放置在屋苑內，未知是否有住户仍未更換喉管。（黃寶瑩攝）

當區區議員黃啟明指，染疫的兩個同座向單位屬於低層，未知房協有否為相關單位更換到喉管。黃表示，房協去年已為玉蓮臺第一、二座更換喉管，但不確定是否所有居民已更換，不排除有居民不合作，「房協都冇佢乎」，成為「走漏個案」。