新冠肺炎｜觀塘花園玉蓮臺二座須強檢　區議員：四座相連難封樓

觀塘花園大廈玉蓮臺四個單位累計8人確診新冠肺炎。衛生防禦中心傳染病處主任張竹君今日（25日）表示，已發出強制檢疫通知，由明日（26日）起強制玉蓮臺二座居民進行新冠肺炎檢測。 該區區議員黃啟明表示，玉蓮臺較難出現如乙明邨明恩樓的封樓情況，因為四座大廈相連，一半樓層都相通，除非每層把關，市民可利用其他大廈出入口出入，希望居民都自願進行檢測。

觀塘花園大廈玉蓮臺2座多名居民確診，政府要求全幢居民強制檢測。（余俊亮攝）

觀塘花園大廈玉蓮臺再新增一人確診新冠肺炎，至今累計共八人確診，涉及四個單位，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已發出強制檢疫通知，由明日（26日）起強制玉蓮臺二座居民進行新冠肺炎檢測。

觀塘區區議員黃啟明表示，二座至今仍未有正式告示通知居民需要強制檢測，只有區議員自製單張貼於大廈牆上以作通知。而檢測中心將設於鄰近的孔雀樓籃球場，於上午10點至晚上8點向市民提供服務。

二座至今仍未有正式告示通知居民需要強制檢測，只有區議員自製單張貼於大廈牆上以作通知。（馬煒傑攝）

對於會否出現類似乙明邨明恩樓封樓的情況，黃啟明表示都有類似憂慮，但同時又指玉蓮臺四座大廈有一半層數都相連，居民可到其他座的出入口離開，「除非層層都鎖住佢，唔係都有啲難度」。

二座居民姚先生並未收到消息二座需強制檢驗，得知時都感到錯愕。姚先生表示，都並不會特別擔心，而且認為檢測用途不大，「除非我唔出街嘅啫，出街個結果都係一樣，驗果陣時可能驗果刻冇事，但出去翻嚟可能都感染到翻嚟，咁又有咩用」，同時又指即使不出街都未必安全，「唔出街葵盛西邨八座都係咁」。而雖然有住戶確診，但都不會對姚先生的生活做成太大影響，「香港人都習慣晒啦已經，影響就應該冇嘅，希望疫情快啲過啦」。

▼疫情下的平安夜▼

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同為二座居民的陳先生則表示，今日早上才交回深喉唾液樣本樽，但現在宣布強制檢測，又要再做一次，覺得「麻煩咗啲」。他表示都支持強制檢測，因為都不知確診者單位與樓層，所以大家都驗驗，「大家冇事都安心啲」。