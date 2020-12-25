新冠肺炎・12.25｜新增57宗確診　玉蓮臺2座須強制檢測

新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日（25日）公布，新增57宗確診個案，其中55宗本地個案，25宗源頭不明，累計個案已達8,482宗確診個案(包括一宗疑似個案)。另有約50宗初步確診個案。 仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院一名院友確診，感染源頭不明；聯合醫院及伊利沙伯醫院各有1名護士/護士學生初步確診。觀塘花園玉蓮臺涉4單位共人確診，全幢居民須強制檢測。 政府在平安夜深夜公布「加辣措施」，21日內去過中國以外地區的人士，抵港酒店隔離要「加監」至21日。

+ 4 + 4 + 4

確診大廈｜何文田天鑄有住戶感染源頭不明 元州邨元盛樓4人確診

【00:30】本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署周五聖誕節（25日）公布新增57宗確診個案，累計增至8,482人。衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，深水埗區出現較多確診個案，當中四名與之前一宗感染源頭不明個案有關的患者，居於元州邨元盛樓；另有三人居於深水埗德寶大廈，都屬與本地個案有流行病學；而牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座增一名確診者。

另外，何文田站豪宅天鑄5座出現兩個案，其中一人為感染源頭不明個案。

何文田站豪宅天鑄5座出現兩個案，其中一人為感染源頭不明個案。（資料圖片）

確診食肆商場｜東涌海堤灣畔意大利餐廳上榜 一人曾到K11 MUSEA

12月26日【00:08】新冠肺炎疫情持續，本港周五聖誕節（25日）新增57宗個案。根據衞生防護中心公布資料，今天再多11間食肆上榜，包括兩間翠河餐廳，分別位於美林商場和小西灣廣場。

一名33歲女子曾到訪K11人文購物藝術館（K11 MUSEA），她屬於意大利餐廳「Otto e Mezzo 8½ Bombana」群組。

另外，一名43歲男子屬於輸入個案，但他曾住在國泰城逸泰居和東涌映灣園2期映濤軒6座，即曾經回家，而他也曾經外出，包括到基隆街105號和東涌海堤灣畔意大利餐廳「A Tavola Bar & Grill」。

▼近14日確診者住所及行蹤▼

+ 47 + 47 + 47

▼聖誕節荃灣晚市食客眾生相▼

+ 3 + 3 + 3

新冠肺炎│晚市禁堂食 情侶下午4點吃首個聖誕餐 食肆現外賣長龍

【23:20】新冠肺炎疫情持續近一年，今日（25日）為聖誕節，食肆晚市禁堂食，不少人買外賣回家或公園進食。

有購買外賣回家吃的市民坦言，的確有點抗疫疲勞，「完全唔出街留家抗疫太理想化，減少群聚可以，食個飯都合理，好多人而家對確診數字已經接受同習慣咗啦！」又有情侶今年在下午4時，趁食肆還可堂食，一同吃拍拖以來首個聖誕餐；有更多人選擇到公園野餐晚餐，「咁咪夠晒難忘啦！無得堂食還好既，我希望下年唔使戴口罩，去日本！」

有荃灣食肆門外聚集不少人輪侯取外賣。（梁煥敏攝）

新冠肺炎｜袁國勇：科興疫苗適合院舍長者接種 或兩三年打一次

【22:15】新冠肺炎疫情持續，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（25日）在報章發表文章，比較港府有意購入的三款疫苗。他晚上再於港台節目《自由風自由phone》表示，科興的疫苗不需在低溫保存，方便私家醫生攜同疫苗上門到院舍為長者接種，而且其副作用不高，對長者較為合適。但該款疫苗保護時間或不長，可能需要兩至三年注射一次。至於復星醫藥及BioNTech的疫苗就較適合醫護人員接種。

他又透露，港府有意購入的第四款疫苗，技術屬於「重組蛋白疫苗」，剛進入第三期臨床研究。

【21:45】政府刊憲強制檢測公告，任何在本月15日至25日期間曾身處觀塘花園大廈玉蓮臺2座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月 30日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測。受檢人士若在本月21日至25日期間已進行上述的測試，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。受檢人士如有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示接受檢測，不應前往社區檢測中心。

食物及衞生局表示會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

新冠肺炎｜食衞局：盡可能48小時電話短訊通知市民檢測結果

【20:41】新冠肺炎第四波疫情續，不少市民需強制檢測或因有病徵而自願檢測，但連日來有有不少市民投訴收不到檢測結果電話短訊，食物及衞生局今日（25日）表示，自11月底開始改善電腦系統，以便透過電話短訊通知檢測結果呈陰性的人士，因為上述技術問題，約有800多名市民未能電話短訊，已解決上述問題，當局將會繼續完善系統，及盡可能達致於48小時內，向接受檢測市民發出電話短訊通知其檢測結果。

菲傭欠21日訂房證明被拒登機 中價檢疫酒店爆滿 房客未必可再延

【20:22】政府昨日深夜突然宣布，今（25日）起海外抵港人士，在指定檢疫酒店強制檢疫期由14日增至21天。指定檢疫酒店之一的奧斯酒店董事長鍾偉棠透露，今早一班從菲律賓抵港的航班，200多名乘客中大部分人都未能提供21日酒店的住宿證明而無法登機，亦有已抵港旅客未能提供住宿證明，未獲安排進行病毒檢測，未知何時才能入境。



鍾偉棠批評，政府今早才通知業界相關消息，直斥政府決定過於倉促，而酒店的預訂爆滿，未有足夠房間滿足所有抵港人士，部分客人索性取消返港行程，他促請政府設立過渡期，彈性處理下月中前抵港的旅客，讓他們在其他酒店完成新增的7日檢疫期。

新冠肺炎｜觀塘花園玉蓮臺二座須強檢 區議員：四座相連難封樓

【20:05】觀塘花園大廈玉蓮臺四個單位累計8人確診新冠肺炎。衛生防禦中心傳染病處主任張竹君表示，已發出強制檢疫通知，由明日（26日）起強制玉蓮臺二座居民進行新冠肺炎檢測。



該區區議員黃啟明表示，玉蓮臺較難出現如乙明邨明恩樓的封樓情況，因為四座大廈相連，一半樓層都相通，除非每層把關，市民可利用其他大廈出入口出入，希望居民都自願進行檢測。

觀塘花園大廈玉蓮臺2座多名居民確診，政府要求全幢居民強制檢測。（余俊亮攝）

+ 5 + 5 + 5

新冠肺炎｜平安夜8人被控違防疫規例 食環署強調將繼續加強執法

【18:40】食物環境衞生署今日（25日）表示，昨日（24日）與警方的聯合行動共巡查了108間餐飲處所及4間其他處所，另外食環署亦巡查了593間餐飲處所及13間其他處所。其間，食環署共向8名涉嫌違反防疫規例的人士展開檢控程序。另外，食環署向4名涉嫌違反無牌經營食物業及公眾娛樂場所的人士展開檢控程序，包括拘捕當中兩名食物業負責人。當局又強調，未來數天仍會繼續加強執法和宣傳，並會加派人手與警方採取聯合行動。

新冠肺炎｜新製疫苗「防感染」比率不高 專家料接種後尚未能旅行

【18:09】第一代新冠肺炎疫苗，主要效用為「防發病」，即市民接種疫苗後，仍然有機會感染並傳染他人，只是可能無病徵或輕微病徵。有專家指，第一代疫苗「防感染」保護不高，即使已接種疫苗的港人及外國人，都未必可以自由出行。

新冠肺炎｜大口環兒童醫院停聖誕老人探訪 醫護悉心打扮續賀聖誕

【17:23】今日(25日)為普天同慶的聖誕節。過去51年，大口環根德公爵夫人兒童醫院，都會邀請聖誕老人探望小朋友，不過今年新冠肺炎來襲，公立醫院紛紛暫停探望安排，醫院今年只好暫停有關傳統特色，但依然請醫護人員為10多名病童慶祝聖誕節。

+ 3 + 3 + 3

新冠肺炎｜的士司機駕駛需持檢測陰性證明 司機：驚乘客多過自己

【17:23】早前運輸署為的士司機設立一次性的新冠肺炎強制檢測，今日（25日）起司機駕駛的士時，須準備陰性證明才可開車，違反強制檢疫令司機可被罰款5,000元。檢測結果呈陰性的司機，可獲發由運輸署所發出的證明，以作辨識之用。

有司機將證明掛於咪錶附近，讓乘客可清楚看見，亦有司機將證明收起，被詢問時才展示給乘客查看。有司機表示，4萬多名司機進行檢測，僅有3人確診，比例少之又少，他反而更擔心乘客。

【17:04】張竹君表示，「這幾天個案好多是冬至聚會，十幾、二十幾人都有，聖誕唔知大過冬定細過冬，希望大家諗下係咪真係要多人聚會，好多係聚會後一個一個變成個案。」

【16:51】被問到疫情發展，張竹君：「好似個案低咗，但都50、60宗，未低得好快，源頭不明個案都唔低，檢測數字多咗，望搵到出來。每個源頭不明，都可能散發相關個案出來，要多啲才跌落黎。如大家有聚餐，好易升返。」

葵涌的仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院確診個案是#8427，暫時未找到源頭，12月21日去覆診抽血，因離開過而做檢測確診。病毒CT值超過30，數量較低，現時入了醫院檢測是陰性，可能好早之前感染，亦可能剛發病。他與5名院友同房。

+ 2 + 2 + 2

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

新冠肺炎｜增57確診25無源頭 觀塘玉蓮臺同層上下單位確診須強檢

張竹君：今日新增57宗確診，55宗本地個案，25宗無源頭；於葵涌的仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院一院友染疫。觀塘花園大廈玉蓮臺，多一宗個案，現時共有4單位共8人中招，政府將發出強制檢測公告。

新冠肺炎｜聯合醫院、伊院有兩護士初確診 醫管局再籲醫護避聚會

劉家獻表示，伊利沙伯醫院再多一名95歲男患者（#8444）死亡，本港累計136名患者離世。聯合醫院一名護士初步確診，為外科女護士，無病徵，她有鄰居確診，昨天檢測證實初步確診。

伊利沙伯醫院一名護士學生，在骨科病房兼職，昨日初步確診，現隔離治療，最後上班是12月22晚至12月23日清晨，當夜更，工作時一般護理，無高風險醫療程序，無接觸確診者；3名醫護一齊食飯，是密切接觸者要入檢疫中心，3人已做測試為陰性，親戚因與其食飯而屬密切接觸者，親戚在大埔醫院做兼職護理工作，都是護士學生。劉家獻提醒同事不要大型聚會、工作時避免一齊食飯。

患者情況：危殆 54人，嚴重 70人，穩定816 人。負壓病床數目是1241張 ，使用率 67 %；負壓病房數目是681間，使用率77 %

+ 3 + 3 + 3

新冠肺炎｜政府延長酒店檢疫期 退房英留學生：趕得切返嚟好好彩

【16:00】英國和南非相繼出現變種病毒，港府昨夜突然宣布今（25日）起，所有外地抵港人士均需要到指定檢疫酒店隔離21日。《香港01》記者中午到指定酒店之一的灣仔帝盛酒店視察，酒店職員穿上保護衣接待入住的抵港旅客，兩小時內有少於10名旅客入住。酒店圍封落客區外範圍，只許速遞員或家屬交下外賣和物資。

有今午退房的英國留學生指，未見酒店增加防疫或有其他措施應對政府突如其來的措施，他形容酒店對接受檢疫人士本身都非常嚴謹。

強制檢測｜富仁樓一家六口一齊做 商戶：驚俾人罰多過身體健康

【15:45】政府再次發出強制檢測令，強制鑽石山富山邨富仁樓居民進行檢測，並安排華大基因於富仁樓對開空地為居民進行檢測，服務提供至29號。今日（25日）早上十點已有大約20至30位居民排隊進行檢測。



有居民一家六口一同前來進行檢測；亦有市民因上班關係，將小朋友交由居住於於富仁樓親戚照顧，所以特意帶小朋友進行檢測；有附近商戶表示，在強制檢測令前根本無人進行檢測，唯檢測令後居民馬上排隊進行檢測，更出現人龍，指市民怕被罰多於關心自己健康。

【14:11】港府已購入中國科興、德國BioNTech / 復星疫苗及英國阿斯利康 / 牛津疫苗，首批科興疫苗料於明年首季供港。香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇與其團隊成員今日（25日）在《明報》撰文，稱邊境控制、社區防控難以做到滴水不漏，故開展全民疫苗接種計劃刻不容緩。

團隊指出，前期動物實驗顯示3隻疫苗均能誘發適量中和抗體，防止接種者出現有病徵感染或嚴重併發症；但未必能阻止無症狀感染，因而仍然可能感染其他人。3款疫苗的臨床保護效力均高於世衛最低要求的50%，副作用均屬輕微。團隊認為，科興疫苗似乎最安全，副作用最少；而BioNTech / 復星疫苗的臨床保護效果較佳，亦相對安全。

新冠疫苗｜袁國勇團隊解構3款疫苗效用 料難阻止無症狀感染

【13:33】消息指，本港今日新增大概60宗新冠肺炎確診個案。

【13:21】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府昨晚（24日）突公布，由今日（25日）起所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。

有今早抵港市民批評延長檢疫期措施推行得太急，而抵港後須出示新的酒店確認文件才可進行檢測，令禁區內情況混亂，不少抵港人士要「臨急臨忙喺入面打電話去改酒店，錢都未畀到」，亦有人鼓譟。該旅客認為港府應以上機時間作劃線，給予旅客緩衝期。新冠肺炎｜指定酒店檢疫延至21日 抵港市民：好突然，要使多五千

【12:00】AEON表示，昨晚獲悉一名在九龍灣店二樓家品部工作的促銷員初步確診感染「2019冠狀病毒」，為保障員工及顧客安全，該店暫停營業，並於今天（12月25日）進行徹底清潔及消毒，將於12月26日恢復營業。新冠肺炎｜九龍灣AEON家品部促銷員初步確診 該店停業消毒一天

+ 5 + 5 + 5

【11:45】港府昨晚（24日）突公布，由今日（25日）起所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。

有今早抵港市民批評延長檢疫期措施推行得太急，而抵港後須出示新的酒店確認文件才可進行檢測，令禁區內情況混亂，不少抵港人士要「臨急臨忙喺入面打電話去改酒店，錢都未畀到」，亦有人鼓譟。該旅客認為港府應以上機時間作劃線，給予旅客緩衝期。

+ 5 + 5 + 5

【11:30】民政事務處表示，沙田民政事務處昨日聯同田心警署、醫療輔助隊、香港房屋協會及有關部門在沙田乙明邨明恩樓進行跨部門強制檢測公告執法行動，行動由昨日早上六時至午夜。



在跨部門執法行動中，有關部門查核居民是否已根據政府早前發出的強制檢測公告，整個行動檢查超過1,900名居民的檢測報告，因居民表示曾領取深喉唾液測試樣本收集包進行病毒檢測，經民政處查核衞生署提供的相關檢測記錄，確認有約980名居民已進行深喉唾液檢測及測試結果呈陰性的紀錄，民政處已向相關居民發出電子訊息確認或知會房協安排確認；行動中發現有76名居民違反強制檢測公告。另有約140名居民的紀錄仍未能獲得核實，正與衞生署跟進調查。新冠肺炎｜明恩樓76人違強檢令 民政處向980名居民發檢測確認【09:30】稻苗學會副主席鄭栢文指，今年到會外賣生意大不如前，其公司聖誕節生意僅去年四成，主要原因與大訂單企業和學校派對停辦，及家庭聚會縮減有關，他又指除夕生意亦只有去年兩成，情況並不樂觀。

新冠肺炎｜企業學校停派對 家庭聚會縮減 到會外賣生意跌六成聖誕節・有片｜疫下作樂 蕭條中惟願平安

【09:00】港府昨日清晨5時55分突然公布，要求明恩樓居民由6時起，出入大廈時必須出示新冠肺炎檢測結果證明，否則即屬違法。沙田區議員丘文俊今日於電台表示，明恩樓自爆發疫情後，有逾2,000名居民已進行深喉唾液樣本測試，衞生署指明陰性結果不會出報告通知，但政府人員要居民展示證明，導致昨晨有逾百人一度無法外出大為鼓譟，質問負責的民政局，「點解唔問衞生署拎名單呢？」

新冠肺炎｜政府明恩樓突擊執法 區議員質疑民政局不知交樽無證明

▼疫情下的平安夜▼

+ 53 + 53 + 53

確診食肆｜德福Café&Meal MUJI上榜 23歲男警疑發病八日後仍上班

【01:51】新冠肺炎疫情持續，昨天（24日）新增71宗確診個案。衞生防護中心昨晚更新患者行蹤名單，再多22間食肆上榜，當中包括無印良品旗下的「Café &Meal MUJI」，另有愉景灣「D'Deck」，即全港最大的臨海露天美食區。

另外，有患者曾到香港警察學院及牛頭角分區警署，疑是早前公布、駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員，他在發病後8天仍有上班。此外，名單顯示，有人曾到康傑中英文幼稚園、香港理工大學，更有一名確診者曾到新蒲崗安田中心「La Porte」，該處現時用作拍攝錄影及證婚場所。

【00:18】灣仔警察總部再有女文員感染新冠病毒。警方周四（24日）晚深夜公布，一名駐守警察總部的女文職人員初步確診，是一周內第二個警總感染新冠病毒的女文員。

新冠肺炎｜再有警察總部女文員染疫 一周內第二個 無接觸公眾

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

+ 32 + 32 + 32

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

+ 3 + 3 + 3

確診大廈｜新增住址總覽 賀龍居雅士花園上榜 淘大花園再現個案

【00:45】新冠肺炎疫情嚴峻，衞生署昨日（24日）公布，新增71宗確診個案，當中10宗屬輸入個案，餘下61宗本地個案中，有30宗屬於沒有源頭個案。另有逾50宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，早前出強制檢測公告的觀塘的平田邨平誠樓單日新增5宗個案，油麗邨逸麗樓新增2個案，同邨的智麗樓亦新增1個案。

九龍城有兩豪宅上榜，分別是賀龍居1座和雅士花園1座，愉景灣海馬徑也再次上榜。另外曾在沙士期間爆發疫情的淘大花園今次也出現個案，患者居住在淘大花園D座。

【00:00】聖誕節凌晨零時起，21日內去過中國以外地區的人士，回港後必須入住酒店隔離的日數，從14日「家監」至21日。21日內去過英國和南非的人士，亦禁止登機回港。

新冠肺炎｜21日內去過外國 抵港須酒店隔離21日 去過南非禁來港

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

平安夜・多圖｜三年來不一樣的聖誕 從催淚彈到口罩 何謂正常

平安夜｜晚市禁堂食市民維園、海旁食外賣 食肆生意慘淡

平安夜｜01直擊酒店輕易「屈蛇」 職員稱客人可上房後才自行申報

疫下平安夜・多圖｜尖沙咀人頭湧湧市民除口罩打卡 蘭桂坊如空城

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼