信和人流雖多但不及往年　遊戲機店主：生意額差個零　預得4位數

新冠肺炎疫情持續一年仍未平息，居家抗疫成為新常態，一度興起打機熱潮。《香港01》記者今（26日）下午，到遊戲機集中地的好景商場和信和中心視察，並未發現往年假期人頭湧湧的情況，有遊戲機店東主慨嘆市民「唔出街」，令生意相當慘淡，雖然假期銷情已有所回升，惟仍較去年同期插水式下跌50%。

▼拆禮物日下 信和好景商埸人流▼

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好景商場二樓有多間售賣遊戲機的店舖，記者今午2時許到商場視察，發現大部分店舖仍未開門，全層只有約20人閒逛，顯得相當冷清。遊戲機店東主何先生表示，聖誕假期生意比平日好30%，但直言相較往年聖誕，生意仍插水式下跌50%，預計今日生意亦只有4位數，與以往過萬元生意額「差個零」。

他估計銷情慘淡，與市民居家抗疫，不外出消費有關。他又指，半年前任天堂遊戲機Switch熱潮興起時，一度刺激銷情，惟後勁不繼，現時又未有新熱潮興起，令生意慘淡。他已訂購了零錢包作聖誕禮物，送給光顧的客人，冀能吸引客人消費。

該商場另一家遊戲機職員湯先生亦指，今日生意「一般般啦，都係差嗰類」，生意不僅比往年聖誕差50%至60%，更較平日差，相信與禁堂食令有關，如今已甚少享用聖誕大餐，在街上閒逛的市民。

另一遊戲機勝地信和中心，人流明顯較好景商場多，但未重現人頭湧湧的情況。遊戲機店職員李先生亦指，聖誕銷情較往日有所回升，11月開始已有家長為孩子準備禮物，亦有人購買遊戲作抽獎，但形容「以聖誕節嚟講就麻麻哋喇」，他粗略估計生意額較往年同期少一萬多元，形容「跌得好甘」。

他又指，今日人流尚算多，但並非人人都會走入店舖購物，加上6時後，市民已歸家吃飯，與往年做到無法收工的情景相距甚遠。他表示，公司已發展網上平台救市。