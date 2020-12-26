新冠疫苗．懶人包｜接種疫苗有哪些注意事項？國務院解答八大疑問

新冠肺炎疫情在全球肆虐，英美等西方國家12月已陸續批准使用輝瑞新冠肺炎疫苗，中國國藥新冠疫苗亦開始獲得阿聯酋、巴林、埃及等中東國家使用。 許多人都很關心疫苗什麼時候上市，以及接種疫苗有哪些注意事項。國務院辦公廳主辦的中國政府網近日發布「新冠疫苗最新權威問答」，解答多個有關新冠疫苗的問題。

科興生物克爾研發的來福疫苗是一種「滅活疫苗」，透過滅活技術是將病毒殺死，並過濾至不會致病，從而引起人體的免疫反應，屬於較傳統的疫苗技術。(Kevin Frayer/Getty Images)

Q1：國產新冠疫苗最快什麼時候上市?

目前中國有15款疫苗進入臨床試驗，其中5款疫苗進入III期臨床試驗。由於國內不具備開展III期臨床試驗的條件，所以中國疫苗研發單位在完成I期、II期臨床試驗以後，都是採取國際合作的方式，與境外國家或者地區聯合開展III期臨床試驗。

近期，部分研發企業剛剛獲得可以用於III期臨床試驗中期分析所需的病例數，目前正在向國家藥監局滾動提交相關的資料，只有這些資料揭盲，並且達到監管機構要求的標準，監管機構才能給予其附條件上市或者上市的批准。

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Q2：新冠疫苗去哪打？（主要針對內地）

接種單位都是設在轄區的衛生服務中心、鄉鎮衛生院或者綜合醫院。各地將及時公布轄區內的接種點、能夠接種疫苗的單位，包括地點、服務時間。如果接種涉及集中的單位，會設立一些臨時接種點，上門去服務。接種條件要嚴格規範。可以諮詢所在的轄區地方衛生行政部門或者疾病預防控制機構，關注相關信息發布平台。

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而有關香港接種新冠疫苗訊息，創新及科技局局長薛永恒表示，接種疫苗的網上預約系統將在2021年1月準備妥當，讓市民預約兩次注射疫苗，並會在預約時間前一天向市民發出提醒訊息。

Q3：新冠疫苗是否要像流感疫苗一樣每年打一次?

流感疫苗需要隨時調整，是因為病毒變異，每年流行的亞型不同。新冠疫苗按目前情況估計，半年或一年就要重新再接種的可能性不大。

Q4：新冠疫苗提供多長時間的保護期?

由於新冠病毒出現還不到一年，疫苗能提供多長時間的保護還不能下結論，但目前數據顯示，疫苗保護期在半年以上是沒有疑問的。

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Q5：疫苗接種後多久會發生作用?

從前期已經發表的新冠疫苗文獻來看，發揮作用的時間主要是在接種疫苗第二劑次的兩周後，會產生較好的免疫效果。

Q6：接種疫苗有哪些注意事項?

接種前，受種者要去了解當地接種點的預約方式、接種時間、自己要做的接種準備。

受種者要如實地向接種醫生報告自己最近的健康狀況，由接種醫生來判斷是否能接種。按照通用要求，疫苗接種後，要在接種點留觀30分鐘。接種後，如果出現高燒或者局部反應，如高燒超過38.5度、紅腫大小超過2.5厘米，都要盡快去醫院，向接種醫生報告。

圖輯｜陜西首針新冠病毒疫苗完成接種：

Q7：哪些人群不宜接種新冠疫苗?

第一次接種疫苗時過敏的人群、對疫苗成份過敏的人群。

正處在發熱期、慢性疾病的急性發作期或得了急性疾病的人群。

按照一般通用原則，孕婦群體不建議進行接種。

此外，在國家規定的指南和方案公布之前，建議新冠疫苗和HPV疫苗不要同時進行接種。

Q8：接觸了核酸陽性的冷鏈食品，會被傳染嗎?

冷鏈食品總體陽性率很低，截至11月底全國抽檢監測的陽性率為萬分之零點四八，主要集中在食品外包裝。而冷鏈食品生產經營中的消毒就是針對包裝表面的消毒，主要預防流通環節中可能存在的接觸感染風險。此外，核酸陽性不一定代表它具有傳染性，消毒是滅活病毒，不是破壞核酸，活病毒、死病毒、病毒的片段查出來都可能是陽性，不用過度緊張。

（中國政府網）