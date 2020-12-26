新冠肺炎｜北京再爆本土疫情　順義區進入戰時狀態

新冠肺炎疫情持續，北京本土疫情重現。據國家衛健委通報，截至周五（25日），北京順義區新增2宗本土病例。 此外，北京市疾病預防控制中心周六（26）透露，經初步檢測，另有5人核酸檢測為陽性，均為上述確診病例的密切接觸者。順義區全區進入戰時狀態。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，在新增的2宗本地確診病例中，其中的一名女患者發熱後，拒絕發熱門診留觀。目前已判定其密切接觸者38人，均已落實相關管控措施。已對上述確診病例工作、居住等場所進行終末消毒，嚴格落實管控措施，對3個自然村，1個小區樓門進行嚴格管控。

北京市政府新聞發言人徐和建周六在發布會表示，要加強社會面防控，確保防疫措施落到實處。社區防控不放鬆，對病例所在小區、樓宇等實行封閉式管理。此外，北京市朝陽區望京地區望京街道、東湖街道自周六起開展為期兩天的社區全員核酸檢測。

此前在上周五（18日），北京新增2宗境外輸入確診病例關聯病例，2名患者為朝陽區慶豐包子舖（酒仙橋店）員工，均為境外輸入病例密切接觸者。當時據內媒報道，涉事包子舖附近的10多間商舖被貼上封條，已關門停業，門外也拉起警戒線。

北京慶豐包子舖2員工確診 附近10多間商舖關門停業：

本周三（23日）至周四（24日），北京也連續兩天每日新增報告1宗無症狀感染者。北京市政府發言人表示，首都疫情出現多點散發零星病例狀況，防控面臨考驗。針對「兩節」（元旦、春節）期間疫情防控，會發布一系列適度從嚴從緊的疫情防控措施。

（綜合報道）